Inflación y falta de talento: entre los principales riesgos invisibles de la construcción en Panamá

La inflación, las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de talento calificado se posicionan como los principales obstáculos para la industria de la construcción en Panamá, según revela el Informe Global de Riesgos en el sector construcción 2025 de Marsh Risk.

El análisis detalla que el 29% de los líderes del sector identifica a la inflación y al entorno económico como el riesgo de mayor impacto para las operaciones y la rentabilidad.

En tanto, un 44% reporta retrasos significativos derivados de la dificultad para conseguir materiales, equipos e insumos clave. La falta de mano de obra calificada afecta al 56% de los encuestados, traducida en aumentos de costos y complicaciones para cumplir con los cronogramas de obra.

El documento también advierte sobre cuellos de botella en los tiempos de maduración de los proyectos, trámites de coordinación institucional, costos de estructuración financiera y barreras para acceder al capital.

En el ámbito externo, las tensiones geopolíticas y la alteración de rutas comerciales estratégicas encarecen los insumos y condicionan el avance de las obras de infraestructura.

Estos hallazgos cobran peso en el contexto local, donde la actividad constructiva muestra signos de repunte impulsados por la inversión privada.

Datos de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) señalan que los permisos de construcción aumentaron un 36.3% entre enero y marzo de 2026 a nivel nacional, un indicador positivo tras dos años consecutivos de caídas.

El sector aporta cerca del 16% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se mantiene como uno de los pilares de la economía panameña.

“Panamá atraviesa un momento importante para el sector construcción, impulsado por la recuperación de la inversión privada y el interés en proyectos estratégicos para el desarrollo del país”, señaló Adriana Martínez de Santana, vicepresidente de Corporate & Commercial y Líder del Specialty de Construcción de Marsh Panamá.

En este contexto, agregó, la capacidad de anticipar riesgos y fortalecer la colaboración entre todos los actores involucrados será fundamental para desarrollar proyectos más resilientes, eficientes y sostenibles. “Hoy, la gestión de riesgos debe entenderse como una herramienta estratégica que acompaña todo el ciclo de vida de una obra y contribuye a generar mayor confianza entre inversionistas, desarrolladores y contratistas”, señaló

Ante esta coyuntura, las compañías del rubro están reforzando las alianzas entre desarrolladores, contratistas, proveedores e inversionistas, apoyándose en herramientas de análisis y cuantificación de riesgos para blindar la planificación y optimizar la toma de decisiones, según el estudio.

En una etapa de reestructuración y captación de capitales, añade, la gestión anticipada de amenazas resultará determinante para garantizar la viabilidad de los proyectos a largo plazo.