MEF afina a contrarreloj el proyecto de Presupuesto 2027 con ‘leve aumento’

El pasado 25 de mayo, el Gobierno comenzó el ciclo de consultas presupuestarias con 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales. El proceso busca definir el presupuesto operativo y de inversión de cada entidad para el próximo año, en consonancia con la realidad fiscal del país y la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.Tras esta primera etapa, se avanzó hacia la evaluación y elaboración del anteproyecto de ley, que será revisado por el despacho superior antes de someterlo al Consejo de Gabinete para su aprobación definitiva.El presupuesto vigente de 2026 incluyó un programa de inversiones de $11,188 millones, además de incrementos específicos en sectores clave: