MEF afina a contrarreloj el proyecto de Presupuesto 2027 con ‘leve aumento’

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentran afinando el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 para su presentación ante la Asamblea Nacional antes del 31 de julio del 2026. Así lo adelantó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, señalando que el presupuesto para el próximo año podría superar la cifra asignada para el ejercicio fiscal 2026 ($34,901 millones). Sáiz explicó que este ajuste responde principalmente a leyes especiales y aumentos automáticos que deben incorporarse de manera obligatoria. “El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal”, señaló Sáiz, quien subrayó que la elaboración del documento es la prioridad del MEF en las próximas semanas. La Constitución fija el 31 de julio como fecha límite para su presentación ante la Asamblea Nacional, por lo que quedan menos de 10 días para concluir el proceso. La discusión se dará en el marco de la Comisión de Presupuesto, presidida nuevamente por el diputado Eduardo Vásquez, donde el MEF espera mantener la transparencia que ha caracterizado los periodos anteriores.

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El pasado 25 de mayo, el Gobierno comenzó el ciclo de consultas presupuestarias con 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales. El proceso busca definir el presupuesto operativo y de inversión de cada entidad para el próximo año, en consonancia con la realidad fiscal del país y la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Tras esta primera etapa, se avanzó hacia la evaluación y elaboración del anteproyecto de ley, que será revisado por el despacho superior antes de someterlo al Consejo de Gabinete para su aprobación definitiva. El presupuesto vigente de 2026 incluyó un programa de inversiones de $11,188 millones, además de incrementos específicos en sectores clave:

Salud: aumento de $57.5 millones para cumplir la Ley de Medicamentos, reforzar el abastecimiento de insumos y mejorar servicios hospitalarios. Se destinaron $319.5 millones a medicamentos, $95 millones a instrumental médico y $26 millones adicionales para fortalecer la gestión del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo $10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.

Educación: reasignación de $104 millones para infraestructura escolar, mantenimiento preventivo y programas educativos.

Agropecuario: $30.5 millones adicionales para producción nacional y seguridad alimentaria, con $31.5 millones dirigidos a asistencia técnica, financiamiento rural y sostenibilidad agrícola.

El MEF destacó que el Presupuesto 2026 proyecta una reducción del déficit fiscal, pasando del 4.0 % del PIB en 2025 al 3.5 % en 2026, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

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