El Niño prolongará la sequía en Panamá hasta septiembre de 2026

La escasez de lluvias proyectada para el próximo trimestre no se limita a un problema ambiental. <b>Cathalac </b>activó una alerta temprana tras identificar que el <b>déficit de agua</b> provocará impactos críticos en sectores sensibles de la economía y la sociedad panameña.Los sistemas de producción de alimentos sufren la mayor amenaza. Las actividades de <b>agricultura y ganadería</b> en las provincias centrales enfrentarán un escenario de alta vulnerabilidad debido a la <b>falta de pastos y la escasez de fuentes de agua para el riego y el consumo animal</b>.Asimismo, las autoridades técnicas advirtieron sobre riesgos inminentes en la salud humana, la gestión territorial y la sostenibilidad de las comunidades rurales, las cuales dependen de pozos subterráneos y acueductos rurales propensos a la desecación.El informe concluye con un llamado a la traducción operativa de estos datos climáticos para que los tomadores de decisiones ejecuten planes de contingencia inmediatos que mitiguen las consecuencias económicas en las regiones más vulnerables del país.