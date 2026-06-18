El Niño prolongará la sequía en Panamá hasta septiembre de 2026

El fenómeno de El Niño no dará tregua a Panamá. Las condiciones océano-atmosféricas adversas y la señal seca persistirán sobre el territorio nacional durante el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2026, según confirmó el último Boletín Climático de Panamá emitido por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac).

El reporte técnico detalla que las anomalías de precipitación previstas golpearán con mayor fuerza y persistencia a las regiones del Pacífico occidental y central del país. Esta situación encendió las alarmas debido a que los déficits de lluvia ocurrirán en el periodo donde usualmente se estabiliza la temporada húmeda en el istmo.

Los científicos explicaron que el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial altera de forma directa la teleconexión océano-atmósfera, lo que debilita los procesos atmosféricos locales que regulan las lluvias en Panamá. El resultado directo de este desajuste es una reducción drástica de la humedad sobre las cuencas hidrográficas prioritarias.