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El Niño prolongará la sequía en Panamá hasta septiembre de 2026

Los suelos de las provincias centrales de Panamá enfrentarán un severo estrés hídrico entre julio y septiembre de 2026 por el fenómeno de El Niño.
Los suelos de las provincias centrales de Panamá enfrentarán un severo estrés hídrico entre julio y septiembre de 2026 por el fenómeno de El Niño. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 18/06/2026 16:27
Informe de Cathalac advierte que el déficit de lluvias por El Niño golpeará al Pacífico occidental y central de Panamá de julio a septiembre próximo

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El fenómeno de El Niño no dará tregua a Panamá. Las condiciones océano-atmosféricas adversas y la señal seca persistirán sobre el territorio nacional durante el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2026, según confirmó el último Boletín Climático de Panamá emitido por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac).

El reporte técnico detalla que las anomalías de precipitación previstas golpearán con mayor fuerza y persistencia a las regiones del Pacífico occidental y central del país. Esta situación encendió las alarmas debido a que los déficits de lluvia ocurrirán en el periodo donde usualmente se estabiliza la temporada húmeda en el istmo.

Los científicos explicaron que el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial altera de forma directa la teleconexión océano-atmósfera, lo que debilita los procesos atmosféricos locales que regulan las lluvias en Panamá. El resultado directo de este desajuste es una reducción drástica de la humedad sobre las cuencas hidrográficas prioritarias.

Impacto multisectorial

La escasez de lluvias proyectada para el próximo trimestre no se limita a un problema ambiental. Cathalac activó una alerta temprana tras identificar que el déficit de agua provocará impactos críticos en sectores sensibles de la economía y la sociedad panameña.

Los sistemas de producción de alimentos sufren la mayor amenaza. Las actividades de agricultura y ganadería en las provincias centrales enfrentarán un escenario de alta vulnerabilidad debido a la falta de pastos y la escasez de fuentes de agua para el riego y el consumo animal.

Asimismo, las autoridades técnicas advirtieron sobre riesgos inminentes en la salud humana, la gestión territorial y la sostenibilidad de las comunidades rurales, las cuales dependen de pozos subterráneos y acueductos rurales propensos a la desecación.

El informe concluye con un llamado a la traducción operativa de estos datos climáticos para que los tomadores de decisiones ejecuten planes de contingencia inmediatos que mitiguen las consecuencias económicas en las regiones más vulnerables del país.

Cathalac confirma que el fenómeno de El Niño mantendrá una severa sequía en el Pacífico de Panamá entre julio y septiembre de 2026. Sectores agro y agua en riesgo.

El Niño prolongará la sequía en Panamá hasta septiembre de 2026
@servir_cathalac
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