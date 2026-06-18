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Fútbol

Panamá se estrena nuevamente pensando en Croacia

Panamá se entrena en el Nottawasaga Resort.
Panamá se entrena en el Nottawasaga Resort. Jean Paul Francis Botello | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 18/06/2026 18:00
Tras la derrota ante Ghana, el equipo nacional se entrenó con Adalberto Carrasquilla en el campo de juego

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Con el capítulo de Ghana cerrado, la selección de Panamá se entrenó ahora pensando en el siguiente desafío. Croacia será el siguiente rival de los nuestros en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los jugadores que fueron suplentes ante los ghaneses se entrenaron sombre el campo de juego e hicieron trabajos con balón. A este grupo se les sumó Aníbal Godoy, Ismael Díaz, Azarias Londoño y José Fajardo.

Los que fueron titulares se entrenaron de manera diferenciada, haciendo trabajos de recuperación en el gimnasio.

Uno de los puntos positivos del entrenamiento fue la presencia de Adalberto Carrasquilla, esto con miras a que esté disponible al completo para el partido ante los croatas. El mediocampista hizo una parte del entrenamiento y luego se retiró del terreno de juego.

Otra de las sorpresas fue la presencia de Víctor Griffith en el entrenamiento. A pesar de haberse quedado fuera de la lista oficial para el Mundial, el jugador se quedó con el grupo para seguir entrenando. Griffith estuvo presente viendo a Panamá en el estadio Toronto ante Ghana.

Por otra parte, Jaime Penedo estuvo presente vestido de corto apoyando a los porteros durante su entrenamiento.

El equipo se volverá a entrenar este viernes 19 de junio y se seguirá preparando para el cotejo ante Croacia.

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