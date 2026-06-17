La representación Centroamérica: Panamá debuta ante una peligrosa Ghana

Llegó la hora cero. La selección de Panamá debutará el día de hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante su similar de Ghana en el Estadio Toronto en Canadá.

Esta será la primera vez que un equipo africano se enfrente a nuestra selección en el torneo mayor de la FIFA por lo que creará un precedente importante en nuestra historia.

Sumado a ello, esta será la segunda vez en nuestra historia que nuestra selección juegue una Copa del Mundo, es por ello que una gran masa de panameños han hecho un esfuerzo para poder trasladarse hasta Canadá y apoyar a los suyos en esta cita con la historia.

Previo a este debut, el equipo ha estado en su misión de prepararse lo mejor posible. Hace más de una semana, los dirigidos por Thomas Christiansen entrena en el Nottawasaga Resort, campamento del equipo. Sumado a ello, realizaron tres duelos amistosos como parte de la preparación para el primero de los tres partidos que se juegan en la fase de grupo.

El ambiente y la sensación que da el equipo es que están para hacer cosas grandes e importantes y esa es la consigna del equipo. Buscar superar lo ocurrió en Rusia 2018 cuando el equipo logró marcar dos goles, uno de ellos por el legendario Felipe Baloy.

En el día menos uno (MD-1), bajo un cielo despejado y con un clima fresco, el equipo se volvió a entrenar en el Nottawasaga Resort. Al ser un día antes del partido, las cargas fueron ligeras para este entrenamiento. Los jugadores empezaron con trabajos preventivos para posteriormente realizar ejercicios con balón.

Los medios presentes estuvimos presentes para el entrenamiento por un espacio de 15 minutos como es usual. Al ser un día antes del partido, tampoco habló ante los medios ningún jugador esperando la conferencia de prensa de Christiansen y un jugador.

Usualmente estos entrenamientos se utilizan para practicar las jugadas a balón parado, basculaciones y ejercicios de definición.

Mientras el grupo al completo se entrenaba, incluyendo JD Gunn y Victor Griffith, quienes son los dos invitados que quedan, Adalberto Carrasquilla estuvo realizando trabajos de recuperación pensando en su vuelta al equipo.

De hecho, casi toda su recuperación la ha estado trabajando con el fisioterapeuta uruguayo, Federico Delbene, quien fue contratado por le federación para recuperar al panameño lo antes posible. El “Coco” hoy inicia en la banca porque no saldrá entre los primeros 11 titulares.

A pesar de ser un sede mundialista, Canadá no ha tenido ese ambiente mundialista esperado. De hecho uno de los pocos sitios en el que los aficionados se han reunido para ver algunos juegos de Mundial ha sido en el Nathan Phillips Square, denominado como un ‘fan fest’ no oficial de la FIFA.

Otros han preferido en asistir al Fan Fest oficial de la competición y reunirse a ver los partidos.

Pero lo más importante ha sido la alta presencia de panameños. Se espera que unos 20 mil aficionados se acerquen al Estadio Toronto.

Las redes sociales se han inundado de la fanaticada panameña haciendo su viaje hacia Toronto por lo que se espera una gran cantidad importante apoyando a la selección.

Personalidades importantes se han dado cita en Toronto como los casos de Roberto Durán y Omar Alfanno. Este último incluso dedicó una canción para el juego. “Yo tengo ganas de ganarle a Ghana”, llegó a cantar e artista panameño.

Durante el (MD-1), Christiansen tuvo la oportunidad de conversar con los medios en conferencia de prensa. Dijo que en el caso de “Coco” en caso de sea necesario podrá ver minutos este miércoles. Por otra parte, JD Gunn y Víctor Griffith abandonaron la concentración y se reincorporarán a sus clubes.

Por otra parte, Aníbal Godoy también estuvo presente durante la conferencia de prensa. El capitán ya había confirmado un tiempo atrás que de clasificar al Mundial 2026, este será su último torneo representando a la selección de Panamá.

En la conferencia de prensa reafirmó su decisión de retirarse de la selección tras el Mundial 2026, dándole la oportunidad a los más jóvenes de tener su oportunidad en el equipo mayor.

Una vez finalizado estas actividades, el equipo se concentró en un hotel de la localidad de cara al debut mundialista, pero no estuvieron solos. Una masa importante de aficionados recibieron al grupo de cara a este importante encuentro.

Sumado a ello, cientos de panameños se aglomeraron en algunos puntos de Toronto para el tradicional banderazo y transmitir esa energía al equipo previo ante los ghaneses. Justamente este evento se dio en el Nathan Phillips Square.

Panamá y Ghana se enfrentarán en este importante cotejo este miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto a las 6:00 p.m. (hora local). El Gobierno ordenó cerrar las oficinas públicas y municipales a las 2:00 de la tarde.