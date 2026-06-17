La afición panameña convierte a Toronto en una fiesta mundialista

La cuenta regresiva terminó para Panamá. La Selección Nacional está lista para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contará con el respaldo de miles de aficionados que han viajado hasta Toronto, Canadá, para acompañar a la Roja en su compromiso frente a Ghana.

Durante los últimos días, los colores rojo, azul y blanco se han apoderado de distintos puntos de la ciudad canadiense. Los seguidores panameños han protagonizado caravanas, encuentros y celebraciones que reflejan la pasión y el orgullo de representar al país en la máxima cita del fútbol.

La fiesta tuvo uno de sus momentos más destacados el pasado martes con la realización del tradicional banderazo, donde cientos de fanáticos se reunieron para enviar un mensaje de apoyo y confianza a los dirigidos por Thomas Christiansen antes de su estreno mundialista.

Ahora, con el ambiente encendido y la ilusión de todo un país, Panamá se prepara para saltar al terreno de juego y buscar un resultado histórico en el inicio de una nueva aventura mundialista frente a Ghana.