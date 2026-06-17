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Fútbol

La afición panameña convierte a Toronto en una fiesta mundialista

Toronto se viste de rojo, azul y blanco para respaldar a Panamá
Toronto se viste de rojo, azul y blanco para respaldar a Panamá @concacaf
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/06/2026 09:19
Con el apoyo de miles de aficionados, la Selección de Panamá está lista para enfrentar a Ghana en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La cuenta regresiva terminó para Panamá. La Selección Nacional está lista para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contará con el respaldo de miles de aficionados que han viajado hasta Toronto, Canadá, para acompañar a la Roja en su compromiso frente a Ghana.

Durante los últimos días, los colores rojo, azul y blanco se han apoderado de distintos puntos de la ciudad canadiense. Los seguidores panameños han protagonizado caravanas, encuentros y celebraciones que reflejan la pasión y el orgullo de representar al país en la máxima cita del fútbol.

La fiesta tuvo uno de sus momentos más destacados el pasado martes con la realización del tradicional banderazo, donde cientos de fanáticos se reunieron para enviar un mensaje de apoyo y confianza a los dirigidos por Thomas Christiansen antes de su estreno mundialista.

Ahora, con el ambiente encendido y la ilusión de todo un país, Panamá se prepara para saltar al terreno de juego y buscar un resultado histórico en el inicio de una nueva aventura mundialista frente a Ghana.

Panamá lista para enfrentar a la selección de Ghana

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 16 de junio, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que el equipo iniciará oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con los 26 jugadores originalmente convocados.

Además, se recibió una noticia alentadora con la recuperación del mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla. Sin embargo, el jugador no sería titular en el encuentro de este miércoles frente a Ghana, correspondiente al debut de la Roja en la cita mundialista.

Por otro lado, los futbolistas John Gunn y Víctor Griffith, quienes permanecieron como reservas desde la llegada del equipo a Canadá, finalizaron su participación con la Selección Nacional.

La expectativa crece entre la afición panameña, que espera ver a su selección comenzar con buen pie su camino en el Mundial 2026 y seguir haciendo historia en el escenario más importante del fútbol internacional.

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