Capturan en España a la pareja de alias ‘Yunya’ por blanqueo de capitales

Los mecanismos de cooperación internacional penal sumaron un nuevo resultado tras confirmarse la captura en Madrid, España, de la ciudadana panameña Stephany Martel Locarno Lareal. La detenida era requerida de forma prioritaria por las autoridades judiciales de Panamá bajo cargos de delitos contra el orden económico, específicamente en la modalidad de blanqueo de capitales.

Locarno Lareal mantenía una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Fuentes del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) confirmaron de forma extraoficial que la hoy capturada es la pareja sentimental de Jaime Powell Rodríguez, alias “Yunya”, considerado como uno de los principales cabecillas de agrupaciones delincuenciales de la provincia de Colón con nexos internacionales.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la aprehensión fue el resultado directo del intercambio de información entre las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Panamá y Madrid. Las investigaciones locales vinculan formalmente a la mujer con las pesquisas derivadas de la denominada “Operación Éxodo”, un despliegue judicial ejecutado en abril de 2024 que desarticuló una estructura dedicada a la introducción de dinero ilícito al sistema financiero comercial.

Con este arresto, la Fiscalía Metropolitana y las oficinas correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores iniciarán las gestiones de extradición conforme a lo estipulado en el Código Procesal Penal, a fin de procesar judicialmente a Locarno Lareal en territorio nacional.