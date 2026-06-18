Capturan en España a la pareja de alias ‘Yunya’ por blanqueo de capitales

Los mecanismos de cooperación internacional penal sumaron un nuevo resultado tras confirmarse la captura en Madrid, España, de la ciudadana panameña <b>Stephany Martel Locarno Lareal</b>. La detenida era requerida de forma prioritaria por las autoridades judiciales de Panamá bajo cargos de delitos contra el orden económico, específicamente en la <b>modalidad de blanqueo de capitales</b>.Locarno Lareal mantenía una Notificación Roja de la <b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal">Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)</a></b>. Fuentes del <a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</a> confirmaron de forma extraoficial que la hoy capturada es la pareja sentimental de <b>Jaime Powell Rodríguez</b>, alias <b>'Yunya'</b>, considerado como uno de los principales cabecillas de agrupaciones delincuenciales de la provincia de Colón con nexos internacionales.De acuerdo con el reporte oficial de la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>, la aprehensión fue el resultado directo del intercambio de información entre las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Panamá y Madrid. Las investigaciones locales vinculan formalmente a la mujer con las pesquisas derivadas de la denominada 'Operación Éxodo', un despliegue judicial ejecutado en abril de 2024 que desarticuló una estructura dedicada a la introducción de dinero ilícito al sistema financiero comercial.Con este arresto, la Fiscalía Metropolitana y las oficinas correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores iniciarán las gestiones de extradición conforme a lo estipulado en el <b>Código Procesal Penal</b>, a fin de procesar judicialmente a Locarno Lareal en territorio nacional.