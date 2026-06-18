Canadá golea 6-0 a Catar con triplete de Jonathan David

La selección de Canadá firmó una contundente victoria por 6-0 sobre Catar este jueves 18 de junio en el estadio de Vancouver, en un partido correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto anfitrión dominó el encuentro desde los primeros minutos y encontró la ventaja al minuto 17 por medio de Cyle Larin, quien culminó una de las múltiples llegadas canadienses sobre la portería defendida por Mahmound Abunada.

La presión de Canadá continuó y tuvo recompensa nuevamente al minuto 30, cuando Jonathan David amplió la diferencia con el segundo tanto del encuentro.

El delantero volvió a aparecer en el tiempo añadido de la primera mitad para firmar su doblete y enviar a los canadienses al descanso con una cómoda ventaja de 3-0.

El panorama para Catar se complicó aún más al minuto 35. Tras una revisión del VAR, el árbitro cambió una tarjeta amarilla por una roja directa para Ahmed Homam, dejando al conjunto asiático con diez jugadores cuando todavía faltaba gran parte del partido.

En la segunda mitad, Canadá mantuvo el control absoluto del balón y siguió generando peligro constante. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por una acción desafortunada al minuto 50, cuando Ismaël Koné sufrió una fuerte lesión tras una entrada de Assiam Madebo. El mediocampista canadiense tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla mientras era aplaudido por los aficionados presentes.

Pese a la preocupación por la lesión, Canadá no bajó el ritmo. Nathan Saliba, quien ingresó precisamente en sustitución de Koné, anotó el cuarto gol al minuto 64.

Más tarde, Jacob Shaffelburg, recién incorporado al partido, cerró la goleada al minuto 76 con el quinto tanto de la noche. El sexto gol fue para Jonathan David.

El conjunto canadiense acumuló una amplia superioridad ofensiva, registrando hasta 15 tiros de esquina y obligando en numerosas ocasiones al guardameta catarí a intervenir para evitar una diferencia aún mayor.

Durante los minutos finales, Catar intentó acercarse al área rival, pero careció de precisión y nunca logró inquietar seriamente al portero canadiense Maxime Crépeau, quien tuvo una jornada tranquila bajo los tres palos.

Con este resultado, Canadá suma tres puntos importantes en el Grupo B y envía un mensaje de fortaleza en su camino dentro del Mundial 2026.