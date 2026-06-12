Canadá rescata un empate ante Bosnia con gol de Larin

La Selección Nacional de Fútbol de Canadá evitó la tarde de este viernes 12 de junio la derrota y empató 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, en un partido correspondiente al Mundial 2026, gracias a un gol de Cyle Larin en la recta final del encuentro.

El conjunto canadiense dominó gran parte de las acciones ofensivas, especialmente durante el segundo tiempo, pero se encontró con una sólida defensa bosnia y una falta de contundencia frente al arco rival.

Bosnia tomó la ventaja a los 23 minutos de juego con un gol de Jovo Lukić. Tras varias aproximaciones previas, el equipo europeo logró romper el empate y silenciar momentáneamente a la afición canadiense.

El gol de Lukić permitió a los bosnios manejar el partido con mayor tranquilidad durante el resto de la primera mitad.

Canadá reaccionó rápidamente y asumió el protagonismo del encuentro. Jugadores como Tajon Buchanan y el capitán Stephen Eustáquio lideraron los ataques, generando varias ocasiones de peligro.

Sin embargo, las oportunidades se desperdiciaron una tras otra, mientras el portero bosnio mantenía su arco protegido.

En el segundo tiempo, los canadienses intensificaron la presión. El balón permaneció gran parte del tiempo en territorio bosnio, aunque las definiciones seguían sin llegar.

Las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico canadiense buscaron refrescar el ataque y mantener el asedio constante.

La recompensa llegó al minuto 84, cuando Cyle Larin, que acababa de ingresar al terreno de juego, aprovechó una de las oportunidades generadas por Canadá para marcar el empate 1-1 y devolver la esperanza a su selección.

Tras la anotación, Canadá mantuvo la iniciativa y buscó el gol de la victoria durante los minutos finales y los seis minutos de reposición decretados por el árbitro. Sin embargo, Bosnia logró resistir la presión y asegurar el empate.

Con el pitazo final, ambas selecciones repartieron puntos en un partido marcado por el dominio canadiense, la resistencia defensiva de Bosnia y la aparición decisiva de Larin desde el banquillo para rescatar un resultado valioso para Canadá en su camino dentro del Mundial 2026.