Thomas Christiansen: ‘José Córdoba tuvo molestias y es por eso que no jugó’

La selección de Panamá sacó un empate importante contra Bosnia y Herzegovina previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta fue la última prueba antes del debut mundialista ante Ghana.

Tras el partido, Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa y dio su valoración del encuentro. Durante la misma, el entrenador confirmó que José Córdoba no vio minutos ante los bosnios ya que sufrió molestias en el entrenamiento anterior, por lo que decidió no arriesgar al jugador.

Conclusiones del partido

“He visto al equipo bien. Muchos han dado un paso al frente y ha sido un buen partido. Lo de Blackman es otra de las opciones. No diré quien jugará. Aún quedan días para el debut”.

Definición del 11 titular

“Tengo bastante adelantado el 11 titular. Igual quedan entrenamientos. Quedan 10 días para ese partido ante Ghana y muchas cosas pueden pasar. Estoy más tranquilo con lo que vi hoy”.

Cambios tácticos ante Bosnia y Herzegovina

“Hemos jugado con Martínez de extremo para tener un poco más orden. Hemos generado fútbol ofensivo. Griffith ha visto minutos, hasta que todos no estén al 100% debemos estar cubiertos. Azarías lo teníamos entre algodones y demostró que está bien”.

Ausencia de José Córdoba

“José Córdoba tuvo molestias ayer en el entrenamiento y no queríamos arriesgarlo. Hay jugadores con algunas molestias y por eso hicimos los cambios”.

Exigencia máxima

“Yo quiero un equipo ganador y comprometido. Que sepan jugar este tipo de partidos. Hoy en día el fútbol es tan rápido que si te pillan te pueden contrarrestar. El peligro que nos generaron fue el mismo peligro que nosotros les ocasionamos a ellos”.

Rendimiento de Carlos Harvey

“Harvey ha estado muy bien en estos juegos. El cuerpo médico, los entrenadores le hemos trabajado bien. No ha jugado prácticamente con su club y nosotros le hemos dado esa confianza para que sea el Harvey que conocemos”.