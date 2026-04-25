Interpol Panamá captura en el Aeropuerto de Tocumen a mujer con alerta roja por homicidio en Estados Unidos

La Policía Nacional, a través de la Interpol Panamá, aprehendió a una mujer requerida por las autoridades judiciales de Estados Unidos por su presunta vinculación con el delito de homicidio.

Este operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, durante labores de verificación migratoria y controles de seguridad internacional.

Además, la detenida se encontraba en tránsito por territorio panameño en un vuelo procedente de La Habana, Cuba, con destino final a Ámsterdam, Países Bajos.

De acuerdo con la alerta internacional, la ciudadana mantenía una orden de arresto emitida por un tribunal del estado de Texas, por hechos relacionados con la muerte de una persona y lesiones ocasionadas a otras víctimas.

Las autoridades panameñas no revelaron la identidad de la aprehendida, en cumplimiento de los protocolos internacionales vigentes.

La Policía Nacional destacó que Panamá, como centro logístico y de conectividad regional, mantiene estrictos controles en sus puntos de entrada y salida, reforzando la cooperación con organismos internacionales para evitar que personas requeridas por la justicia utilicen el país como ruta de tránsito o escape.