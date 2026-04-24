Cuba libera a tres panameñas detenidas tras ardua gestión de Cancillería

La Estrella de Panamá confirmó este viernes 24 de abril que las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes se encontraban detenidas en Cuba desde este 28 de febrero, saldrán de territorio cubano tras gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno panameño continúa con las gestiones diplomáticas para lograr liberar a los siete panameños que aún siguen detenidos en la prisión Villa Marista, en La Habana, Cuba.

También trascendió la noche de este 24 de abril que desde el primer momento, Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los 10 ciudadanos panameños detenidos, con el objetivo de lograr su pronta liberación.

De acuerdo con fuentes ligadas al caso, esta decisión fue adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá.

Además, valoraron la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a su ordenamiento penal.

La administración del presidente José Raúl Mulino expresó su más agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, así como a todas las autoridades cubanas.

El grupo de 10 panameños fue detenido este 28 de febrero tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional” por las autoridades cubanas.