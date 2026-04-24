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DERECHOS HUMANOS

Cuba libera a tres panameñas detenidas tras ardua gestión de Cancillería

El grupo de 10 panameños fue detenido a finales de febrero tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados ‘subversivos’
El grupo de 10 panameños fue detenido a finales de febrero tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados ‘subversivos’ Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 24/04/2026 18:26
El Gobierno panameño continúa con las gestiones diplomáticas para lograr liberar a los siete panameños que aún siguen detenidos en la prisión Villa Marista, en La Habana, Cuba.

La Estrella de Panamá confirmó este viernes 24 de abril que las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes se encontraban detenidas en Cuba desde este 28 de febrero, saldrán de territorio cubano tras gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno panameño continúa con las gestiones diplomáticas para lograr liberar a los siete panameños que aún siguen detenidos en la prisión Villa Marista, en La Habana, Cuba.

También trascendió la noche de este 24 de abril que desde el primer momento, Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los 10 ciudadanos panameños detenidos, con el objetivo de lograr su pronta liberación.

De acuerdo con fuentes ligadas al caso, esta decisión fue adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá.

Además, valoraron la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a su ordenamiento penal.

La administración del presidente José Raúl Mulino expresó su más agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, así como a todas las autoridades cubanas.

El grupo de 10 panameños fue detenido este 28 de febrero tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional” por las autoridades cubanas.

Cuba libera a tres panameñas detenidas tras ardua gestión de Cancillería

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes 13 de marzo que se estaban respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños detenidos en la isla hace dos semanas tras escribir mensajes contra el régimen cubano.

Díaz-Canel sostuvo además que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a la isla.

En un mensaje de la Cancillería panameña se reiteró el compromiso indeclinable con la protección de sus ciudadanos en el exterior.

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