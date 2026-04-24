Migración expulsa a un acusado de tráfico de migrantes y distribución de cocaína

El Servicio Nacional de Migración (SNM), a través de su Departamento de Secretaría Judicial, ejecutó la expulsión y entrega a autoridades internacionales de un ciudadano mexicano que mantenía una orden de aprehensión vigente con fines de extradición.

De acuerdo con el SNM, el extranjero permanecía bajo custodia de las autoridades panameñas luego de confirmarse su presunta vinculación con delitos de alta gravedad.

Se conoció que el hombre es investigado por presunto tráfico de migrantes —considerado un delito contra la humanidad— y conspiración para la distribución de cocaína.

Ambos delitos investigados están asociados a redes de crimen organizado transnacional.

Tras el cumplimiento de las instancias legales y administrativas correspondientes, los agentes especializados procedieron a poner al ciudadano a disposición de las autoridades competentes, como parte de los mecanismos de cooperación internacional que mantiene Panamá en la lucha contra estructuras delictivas que amenazan la seguridad regional.

El SNM destacó que esa expulsión refuerza su papel como entidad clave en la protección de las fronteras y en la articulación de esfuerzos conjuntos con otros países para combatir el crimen organizado.