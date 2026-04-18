Migración captura en Guabalá a hombre que transportaba extranjeros con identidades falsas

Un ciudadano panameño, de 32 años, fue detenido por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Puesto de Control Integral de Guabalá, en la provincia de Chiriquí, durante labores de verificación y control migratorio.

De acuerdo con el informe de SNM, el hecho se registró cuando los agentes detectaron que el hombre transportaba a tres personas extranjeras: dos de nacionalidad camerunesa y una venezolana, quienes intentaban movilizarse utilizando cédulas de identidad panameñas que no les pertenecían.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de la Personería Municipal de Tolé, donde se legalizó su detención y se le imputó cargos por los presuntos delitos de falsificación de documentos y tráfico ilícito de migrantes.

En paralelo, las autoridades programaron una audiencia anticipada para las personas que presuntamente eran objeto de tráfico, como parte del proceso judicial en esta investigación.