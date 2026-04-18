Migración captura en Guabalá a hombre que transportaba extranjeros con identidades falsas

Un ciudadano panameño, de 32 años, fue detenido por agentes del <a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración</a> (SNM) en el Puesto de Control Integral de Guabalá, en la provincia de Chiriquí, durante labores de verificación y control migratorio.De acuerdo con el informe de SNM, el hecho se registró cuando los agentes detectaron que el hombre transportaba a tres personas extranjeras: dos de nacionalidad camerunesa y una venezolana, quienes intentaban movilizarse utilizando cédulas de identidad panameñas que no les pertenecían.Tras la aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de la <b>Personería Municipal de Tolé</b>, donde se legalizó su detención y se le imputó cargos por los presuntos delitos de falsificación de documentos y tráfico ilícito de migrantes.En paralelo, las autoridades programaron una audiencia anticipada para las personas que presuntamente eran objeto de tráfico, como parte del proceso judicial en esta investigación.