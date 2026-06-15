Harvey y Andrade destacan la preparación de Panamá antes del duelo con Ghana

A dos días de su debut en la Copa del Mundo, la selección de Panamá transmite confianza, unidad y ambición. Así lo dejaron claro Carlos Harvey y Andrés Andrade durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Ghana, donde aseguraron que el grupo está concentrado en comenzar el torneo con un resultado positivo.

Duarnte la conferencia de prensa realizada este lunes 15 de junio, Harvey confirmó que ya se encuentra totalmente recuperado de las molestias físicas y aseguró estar listo para el compromiso del miércoles.

“Me siento bien físicamente, ya estoy al cien por ciento, había tenido una molestia, pero ya ahorita me siento mucho mejor y listo para el partido el miércoles”, afirmó.

Andrade destacó el trabajo realizado por el plantel durante la preparación y reconoció que el estreno mundialista no será sencillo. “La verdad el grupo está muy enfocado, sabemos lo que tenemos que hacer el día miércoles, estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con el profe ”, expresó.

Al ser consultado sobre el próximo partido con Ghana, reconoció que el equipo rival cuenta con futbolistas veloces y peligrosos en ataque, por lo que la concentración será determinante durante los 90 minutos.

“La verdad, hemos visto ya varios videos del rival, sabemos sus fortalezas, tiene muy buenos jugadores en ofensivas, rápidos. Intentaremos estar compactos, que es lo que pide el profe, y tratar de aprovechar los espacios. Sabemos que si cometemos errores nos puede costar caro, y estar concentrados los 90 minutos ”, señaló.

Durante la conferencia, Carlos Harvey respondió a La Estrella de Panamá sobre el complicado inicio de temporada que tuvo que superar antes de llegar a la cita mundialista.

“Al principio de temporada me lesioné, al principio no estaba jugando, pero luego me compuse, me puse a trabajar fuerte con un entrenador en el equipo. Tuve mucho contacto con el entrenador, me decía que tenía que llegar bien, que tenía que estar en mi peso y todo eso me ayudó y ahora estoy aquí para aportarle mucho a la Selección” señaló.

Por su parte, Andrés Andrade también respondió a La Estrella de Panamá como ha trabajado la parte mental para volver a tener buenos minutos, luego de que anteriormente que no había estado bien con su club, y destacó el ambiente de igualdad y compromiso que prevalece dentro del grupo dirigido por Thomas Christiansen.

“Creo que todo lo que brindamos a la Selección es por algo, si el profe nos ha elegido así es por algo. Creo que todos estamos capacitados para poder brindarle a la Selección lo que el profe necesita, al equipo lo que él necesita. Y la verdad, lo importante aquí es que nadie se siente más que nadie, todos podemos hacer el mismo trabajo ”, expresó.

Panamá afrontará así una nueva aventura mundialista con un plantel renovado respecto a la edición anterior, pero con la misma ilusión de representar dignamente al país.