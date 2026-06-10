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Fútbol

Parque Urracá será sede de transmisión gratuita del debut de Panamá este 17 de junio

La Ciudad de Panamá obtiene licencia FIFA para transmitir el Panamá vs. Ghana
La Ciudad de Panamá obtiene licencia FIFA para transmitir el Panamá vs. Ghana Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/06/2026 17:00
El parque Urracá será el punto de encuentro para los aficionados que deseen apoyar a La Roja en su estreno en el Mundial 2026.

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Los aficionados panameños podrán vivir el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026. El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que el partido entre Panamá y Ghana, programado para el próximo 17 de junio, será transmitido gratuitamente en el parque Urracá.

Según el alcalde, la ciudad de Panamá obtuvo una licencia oficial de la FIFA para realizar una transmisión pública del encuentro, convirtiéndose en la única ciudad de Centroamérica autorizada para desarrollar un evento de este tipo.

“Vamos a ver el juego todos juntos en el parque Urracá”, expresó Mizrachi al invitar a los ciudadanos a respaldar a la selección nacional en su estreno mundialista.

El evento contará con el apoyo de patrocinadores y colaboradores y busca ofrecer un espacio de encuentro gratuito para que familias, amigos y aficionados disfruten juntos del compromiso ante Ghana.

Mizrachi también señaló que no viajará al Mundial y que permanecerá en el país para compartir con los panameños este momento histórico para el fútbol nacional.

“La ciudad va a organizar un evento en el parque Urracá donde todos podemos ver juntos a nuestra selección jugar contra Ghana este 17 de junio”, reiteró el alcalde.

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