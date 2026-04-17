Caen ‘objetivos prioritarios’: Aprehenden a mujer de la lista de los más buscados en Panamá Oeste

Una mujer incluida en la lista de las más buscadas por las autoridades panameñas fue aprehendida durante un operativo realizado en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste), en el marco de la operación de Intervención Territorial Focalizada, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la Policía Nacional, la aprehensión se produjo tras diligencias de allanamiento y registro ejecutadas en distintos sectores del distrito, que dejaron un total de seis personas detenidas, presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

La mujer capturada era requerida por su supuesta implicación en el delito de hurto agravado, lo que la mantenía entre los objetivos prioritarios de las autoridades.

Durante el operativo, los agentes también lograron recuperar un arma de fuego y decomisar material que presuntamente era utilizado para el embalaje de sustancias ilícitas.

Tanto los aprehendidos como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso, mientras continúan las acciones para desarticular redes delictivas en la zona.