Cae en Panamá Oeste implicada en fraude financiero

Una mujer fue aprehendida en la mañana de este 8 de abril, en el marco de la operación Falsum, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

La detención se produjo durante diligencias realizadas en una residencia ubicada en Panamá Oeste, donde las autoridades también lograron ubicar indicios vinculados a la investigación por un delito financiero que habría causado un perjuicio económico de 6,978 dólares a una empresa financiera local.

De acuerdo con las autoridades, la mujer es señalada como presunta colaboradora en la ejecución de estos hechos ilícitos, relacionados con la presentación de documentación financiera falsa para obtener facilidades crediticias.

Las investigaciones se remontan a 2019, cuando se detectó la existencia de un grupo de personas que presuntamente utilizaban información fraudulenta para acceder a créditos en entidades financieras. En este caso, la aprehendida habría tenido un rol de apoyo dentro de la estructura.

Por este mismo caso, la Fiscalía Metropolitana ya mantiene a otras personas imputadas por delito financiero, quienes enfrentan medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones.