Funcionaria de la CSS es aprehendida por presunto cobro ilegal para sacar citas

Manuel Vega Loo
  • 04/12/2025 17:23
De acuerdo con la Policía Nacional, durante el procedimiento se decomisaron equipos tecnológicos y documentos.

Una funcionaria de la Caja del Seguro Social (CSS) fue aprehendida este jueves 4 de diciembre por presuntos actos de corrupción, en un operativo realizado en la sede de la institución ubicada en Clayton, confirmaron las autoridades.

La detención ocurrió tras una investigación vinculada a una denuncia que señalaba que la funcionaria habría cobrado dinero para adelantar citas médicas.

Además, supuestamente otorgaba cupos antes de las fechas oficialmente disponibles en el sistema de la Ciudad de la Salud.

De acuerdo con la Policía Nacional, durante el procedimiento se decomisaron equipos tecnológicos, documentos y otros elementos relevantes para el avance del caso.

La mujer fue trasladada para los trámites judiciales correspondientes, mientras la Procuraduría General de la Nación continúa con las investigaciones para determinar el alcance de la red de corrupción y posibles implicados.

