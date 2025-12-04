Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines anunció este jueves 4 de diciembre que decidió extender la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde Caracas hasta el viernes 12 de diciembre, mientras continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos en Venezuela.

La aerolínea panameña explicó que la medida forma parte de un análisis continuo sobre la situación en el espacio aéreo venezolano y que se mantendrá vigente hasta que existan garantías suficientes para reanudar las operaciones con seguridad.

OPCIONES

Para atender a los viajeros con vuelos programados durante el periodo de suspensión, Copa Airlines habilitó varias alternativas:

Cambio de fecha y/o cambio de origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje, conservando el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, el cual puede solicitarse a través del sitio web oficial de la aerolínea.