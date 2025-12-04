Régimen de Maduro confía en que Copa Airlines y Wingo reanudarán sus vuelos a Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó este jueves 4 de diciembre a través de su cuenta de Instagram que las aerolíneas Copa Airlines y Wingo notificaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia Caracas por un período de 48 horas, una medida tomada en coordinación con la autoridad aeronáutica venezolana.

Según el comunicado difundido por el INAC, se espera que ambas compañías retomen sus operaciones dentro del tiempo anunciado, mientras continúan los ajustes operativos derivados de las situaciones reportadas en los últimos días.

Copa y Wingo cancelaron temporalmente sus vuelos desde y hacia Caracas de este 4 y 5 de diciembre tras informar sus pilotos que registraron interferencias en las señales de navegación.

El organismo destacó que mantiene un monitoreo permanente de las aerolíneas que siguen operando en el país, y reiteró la plena operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano.

La suspensión temporal de Copa Airlines y Wingo ocurre en medio de una serie de interrupciones preventivas adoptadas por distintas aerolíneas de la región.

No obstante, el INAC insistió en que la coordinación con las compañías permitirá que los vuelos se normalicen en el plazo previsto, reduciendo el impacto para los viajeros.