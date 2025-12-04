Mulino instruye al MEF a reestructurar la asignación de fondos municipales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecerá nuevos procesos para regular la asignación de fondos a los gobiernos locales. La entidad tomó esa decisión siguiendo las instrucciones del presidente José Raúl Mulino y para reforzar la transparencia y la trazabilidad del uso de los fondos. El anuncio se dio durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que la medida busca asegurar que cada transferencia cumpla con los controles legales establecidos en la Ley No. 37 de 2009, reformada por la Ley No. 66 de 2015, que rige el sistema de descentralización en el país. AUDITORÍAS DESDE 2024 A la vez, el contralor general de la República, Anel Flores, informó que se auditarán todas las asignaciones de fondos municipales realizadas desde el año pasado, con el propósito de verificar el uso correcto de los recursos y corregir posibles irregularidades.

ASIGNACIONES REDUCIDAS Chapman detalló que en 2024 la administración actual asignó $6.9 millones a municipios mediante los mecanismos formales de descentralización. En 2025, el monto asignado asciende a $4.6 millones.

Esas cifras representan una reducción del 96% respecto a los $143 millones anuales que, en promedio, asignaron gobiernos anteriores mediante un proceso sin controles claros que llegó a conocerse como “descentralización paralela”, destacó el funcionario.

El ministro subrayó que cualquier municipio que requiera subsidios debe canalizar sus solicitudes al Gobierno Central cumpliendo con las formalidades legales, incluyendo controles previos y posteriores de la Contraloría, así como las aprobaciones de los consejos municipales. “Cualquier municipio tiene a su disposición este mecanismo, y este Ministerio no puede iniciar un traslado que no haya sido solicitado”, recordó. REVISIÓN INTERNA

Chapman señaló que el MEF ya trabaja en el fortalecimiento de los controles internos, la mejora en la trazabilidad de las asignaciones y una mayor transparencia en la divulgación de la información presupuestaria, tanto para los medios de comunicación como para la ciudadanía. Asimismo, informó que el MEF remitió a la Asamblea Nacional una carta de 16 páginas con recomendaciones para reforzar el proyecto de reforma a la Ley de Descentralización que actualmente discuten los diputados.