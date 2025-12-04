Mulino instruye al MEF a reestructurar la asignación de fondos municipales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecerá nuevos procesos para regular la asignación de fondos a los gobiernos locales.La entidad tomó esa decisión siguiendo las instrucciones del presidente José Raúl Mulino y para reforzar la transparencia y la trazabilidad del uso de los fondos.El anuncio se dio durante <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/felipe-chapman" target="_blank">una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a>, quien explicó que la medida busca asegurar que cada transferencia cumpla con los controles legales establecidos en la Ley No. 37 de 2009, reformada por la Ley No. 66 de 2015, que rige el sistema de descentralización en el país.<b>AUDITORÍAS DESDE 2024</b>A la vez, el contralor general de la República, Anel Flores, informó que se auditarán todas las asignaciones de fondos municipales realizadas desde el año pasado, con el propósito de verificar el uso correcto de los recursos y corregir posibles irregularidades.