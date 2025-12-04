La Venezolana aún tiene programados vuelos entre Panamá y Caracas

Luego que más de 11 aerolíneas suspendieron sus vuelos a la ciudad de Caracas este jueves 4 de diciembre se conoció que la compañía La Venezolana tiene programados vuelos a Panamá.

Entre este miércoles y jueves 4 de diciembre las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y Satena cancelaron sus vuelos entre Panamá y Caracas, debido a supuestas interferencias a sus equipos.

La Administración Federal de Aviación desde este 21 de noviembre emitió una alerta para el espacio aéreo venezolano debido a maniobras militares del Ejército Bolivariano y las interferencias en las transmisiones y equipos a las compañías aéreas privadas.

La empresa aérea La Venezolana viaja a Panamá los días viernes, domingo y martes. Además, mantiene un código compartido con Estelar en esta ruta.

Esta empresa tiene programado un vuelo este viernes 5 de diciembre un vuelo entre Panamá y Caracas a las 2:00 p.m. y con llegada a Maiquetía a las 5:00 p.m.

Con ese mismo horario también tiene vuelos programados, hasta segunda orden, los días 7, 9 y 12 de diciembre.

Este 27 de noviembre se conoció que el Gobierno de Venezuela revocó las concesiones de operación de seis aerolíneas tras la suspensión de sus vuelos desde y hacia el principal aeropuerto internacional del país.

Según un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la medida se adoptó porque estas compañías “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”, al suspender de manera unilateral sus operaciones aerocomerciales.