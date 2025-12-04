Se agrava la desconexión aérea: Satena suspende vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Valencia, Venezuela, debido a intermitencias detectadas en señales de navegación y alertas de seguridad en el Mar Caribe, una medida que busca salvaguardar la integridad de sus pasajeros.<b>Según el diario El Tiempo,</b> la decisión se da en medio de una creciente tensión militar en la región, luego de que varias aerolíneas nacionales e internacionales suspendieran previamente sus vuelos hacia Caracas. La aerolínea Wingo también anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia la capital venezolana, tras registrar intermitencias en una de las señales de navegación durante uno de sus vuelos. Tanto Satena como Wingo, e incluso Copa Airlines, han reiterado que estas suspensiones son de carácter preventivo y temporal. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela advirtió que retirará los derechos de tráfico aéreo a las aerolíneas que interrumpan sus vuelos hacia el país.Este escenario genera incertidumbre entre los viajeros y afecta directamente la conectividad aérea regional con Venezuela, en un momento especialmente sensible para la seguridad aeronáutica en el Caribe.