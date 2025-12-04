Se agrava la desconexión aérea: Satena suspende vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Valencia, Venezuela, debido a intermitencias detectadas en señales de navegación y alertas de seguridad en el Mar Caribe, una medida que busca salvaguardar la integridad de sus pasajeros.

Según el diario El Tiempo, la decisión se da en medio de una creciente tensión militar en la región, luego de que varias aerolíneas nacionales e internacionales suspendieran previamente sus vuelos hacia Caracas.

La aerolínea Wingo también anunció la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia la capital venezolana, tras registrar intermitencias en una de las señales de navegación durante uno de sus vuelos.

Tanto Satena como Wingo, e incluso Copa Airlines, han reiterado que estas suspensiones son de carácter preventivo y temporal.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela advirtió que retirará los derechos de tráfico aéreo a las aerolíneas que interrumpan sus vuelos hacia el país.

Este escenario genera incertidumbre entre los viajeros y afecta directamente la conectividad aérea regional con Venezuela, en un momento especialmente sensible para la seguridad aeronáutica en el Caribe.