Copa Airlines suspende temporalmente vuelos desde y hacia Venezuela

Copa Airlines informó la noche de este miércoles, 3 de diciembre, que los vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, programados para este jueves 4 y viernes 5 de diciembre quedan suspendidos temporalmente.

La aerolínea señaló que la medida fue tomada debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportada por los pilotos el día de hoy, lo que no comprometió la seguridad operacional.

Copa agregó en el comunicado que se mantendrán evaluando el avance de la situación y actualizarán la información durante las próximas 24 horas.