Hospital de Mascotas: arranca la obra y fija su apertura para 2027

‘Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña’, dijo Mulino.
Leiny Pérez
  • 03/12/2025 17:25
Entre la fase de construcción y la operación del centro, se estima la generación de alrededor de 1,200 empleos.

El Hospital de Mascotas, uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía, comenzó oficialmente su construcción este miércoles 3 de diciembre con el acto de la primera palada, encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Acompañado por ministros de Estado, autoridades locales e invitados que asistieron con más de 80 mascotas, el mandatario destacó que el inicio de la obra representa un compromiso cumplido.

“Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña y contribuimos a construir un Panamá más humano, más responsable y más solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes”, afirmó.

El proyecto, adjudicado a la empresa Construction Management Group (CMG), contempla una inversión de 14.1 millones de balboas y se construye en Costa Sur, Juan Díaz, una zona seleccionada por su accesibilidad. La obra tiene previsto inaugurarse a mediados de 2027.

El presidente Mulino resaltó que el hospital beneficiará a familias que hoy no pueden costear atención veterinaria privada.
Un servicio público para miles de familias

El presidente Mulino resaltó que el hospital beneficiará a familias que hoy no pueden costear atención veterinaria privada, ofreciendo una alternativa pública de calidad. Las proyecciones oficiales estiman que más de 181,000 mascotas de los distritos de Panamá y San Miguelito serán beneficiarias directas.

El centro incluirá consulta externa, urgencias, cirugía, hospitalización, rehabilitación, imagenología, laboratorio, morgue veterinaria y un programa de esterilizaciones. Con ocho consultorios y un equipo diario de 18 médicos, tendrá capacidad para atender hasta 240 consultas por día, lo que representa cerca de 95,000 atenciones anuales para perros y gatos.

Para procedimientos mayores se habilitarán cuatro quirófanos de cirugía general y un quirófano exclusivo para emergencias. En hospitalización, el diseño contempla espacio para unos 40 animales por día, según información oficial.

El hospital tendrá capacidad para atender hasta 240 consultas por día.
Formación académica y empleos

Además de los servicios médicos, el hospital funcionará como centro de formación para estudiantes de veterinaria, especialmente para quienes se enfocan en animales de compañía. Actualmente, los futuros veterinarios deben realizar sus prácticas con animales de granja o especies mayores, por falta de infraestructura pública especializada en mascotas.

“De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo de talento especializado en el país y le daremos oportunidades a los jóvenes”, recalcó Mulino durante el acto.

La obra también tendrá impacto económico. Entre la fase de construcción y la operación del centro, se estima la generación de alrededor de 1,200 empleos directos e indirectos.

El hospital funcionará como centro de formación para estudiantes de veterinaria.
Un segundo hospital en camino

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que paralelamente avanza la construcción de un segundo Hospital de Mascotas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, lo que ampliará la cobertura hacia el occidente del país.

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro de Salud, Fernando Boyd; el secretario de Metas, José Ramón Icaza; el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi; y la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa.

