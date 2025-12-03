Hospital de Mascotas: arranca la obra y fija su apertura para 2027

<b>El Hospital de Mascotas, </b>uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía, comenzó oficialmente su construcción este miércoles 3 de diciembre con el acto de la primera palada, encabezado por el <b>presidente de la República, José Raúl Mulino </b>y la <b>primera dama, Maricel Cohen de Mulino.</b>Acompañado por ministros de Estado, autoridades locales e invitados que asistieron con más de 80 mascotas, el mandatario destacó que el inicio de la obra representa un compromiso cumplido.<i>'Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña y contribuimos a construir un Panamá más humano, más responsable y más solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes',</i> afirmó.El proyecto, adjudicado a la empresa Construction Management Group (CMG), contempla una inversión de<b> 14.1 millones de balboas</b> y <b>se construye en Costa Sur, Juan Díaz, </b>una zona seleccionada por su accesibilidad. <b>La obra tiene previsto inaugurarse a mediados de 2027.</b>