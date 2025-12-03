Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de un fraude que duró casi 10 años

En una demanda federal presentada en Puerto Rico, Daddy Yankee acusó a su exmánager Raphy Pina, a su exesposa Mireddys González y a varias corporaciones de supuestamente haber creado un esquema que, según el artista, operó durante casi diez años y habría manipulado documentos para que Pina apareciera como coautor de canciones en las que nunca participó.

De acuerdo con los documentos judiciales, el presunto esquema habría incluido la falsificación de contratos, la manipulación de split sheets —documentos que determinan los porcentajes de regalías—, cambios irregulares en los registros de copyright y el desvío de pagos que correspondían únicamente al cantante.

Daddy Yankee sostiene que estas acciones comenzaron en 2015 y se extendieron hasta febrero de 2025, cuando, según afirma, se descubrieron las irregularidades.