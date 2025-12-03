Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de un fraude que duró casi 10 años

La demanda presentada por Daddy Yankee señala que al menos <b>15 de sus canciones</b> y más de <b>30 temas de otros artistas</b> habrían sido objeto de alteraciones en sus derechos de autor. Además de Raphy Pina, la querella incluye a <b>Mireddys González</b>, al abogado <b>Edwin Prado</b> —identificado como quien habría dado soporte legal al esquema— y a varias empresas responsables de la gestión de autoría y regalías.El artista solicita una <b>indemnización que triplique los daños ocasionados</b>, cifra que superaría los <b>3 millones de dólares</b>, y pide que los acusados asuman los <b>costos legales</b> del proceso. Daddy Yankee sostiene que las afectaciones no se limitan al ámbito económico, sino que también impactan su <b>reputación profesional</b>, por lo que busca una compensación completa por las presuntas irregularidades.