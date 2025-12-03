  1. Inicio
Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de un fraude que duró casi 10 años

Daddy Yankee y Raphy Pina.
Daddy Yankee y Raphy Pina. @daddyyankee / @raphypina
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 17:10
Daddy Yankee demandó a su exmánager Raphy Pina, a su exesposa y a otros allegados por un supuesto esquema que habría manipulado registros y regalías durante casi diez años.

En una demanda federal presentada en Puerto Rico, Daddy Yankee acusó a su exmánager Raphy Pina, a su exesposa Mireddys González y a varias corporaciones de supuestamente haber creado un esquema que, según el artista, operó durante casi diez años y habría manipulado documentos para que Pina apareciera como coautor de canciones en las que nunca participó.

De acuerdo con los documentos judiciales, el presunto esquema habría incluido la falsificación de contratos, la manipulación de split sheets —documentos que determinan los porcentajes de regalías—, cambios irregulares en los registros de copyright y el desvío de pagos que correspondían únicamente al cantante.

Daddy Yankee sostiene que estas acciones comenzaron en 2015 y se extendieron hasta febrero de 2025, cuando, según afirma, se descubrieron las irregularidades.

¿Quiénes están siendo demandados?

La demanda presentada por Daddy Yankee señala que al menos 15 de sus canciones y más de 30 temas de otros artistas habrían sido objeto de alteraciones en sus derechos de autor.

Además de Raphy Pina, la querella incluye a Mireddys González, al abogado Edwin Prado —identificado como quien habría dado soporte legal al esquema— y a varias empresas responsables de la gestión de autoría y regalías.

El artista solicita una indemnización que triplique los daños ocasionados, cifra que superaría los 3 millones de dólares, y pide que los acusados asuman los costos legales del proceso.

Daddy Yankee sostiene que las afectaciones no se limitan al ámbito económico, sino que también impactan su reputación profesional, por lo que busca una compensación completa por las presuntas irregularidades.

