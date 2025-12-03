Real Madrid gana 3-0 al Athletic y disipa la ‘crisis’ con doblete de Mbappé

Kylian Mbappé noqueó al Athletic en San Mamés en una noche mágica de la estrella francesa con dos goles y una asistencia para el 0-3 final y disipó la crisis con la que el Real Madrid, que había empatado los tres encuentros ligueros anteriores y perdido el liderato en beneficio del Barcelona, había llegado a Bilbao.Fueron dos golazos del ‘crack’ madridista, el 0-1 y el 0-3, y una cesión de cabeza a Eduardo Camavinga para el que el centrocampista finalizase otro golazo, en esa ocasión en una brillante acción colectiva de los blancos. Entre los que se reivindicaron con un buen partido Trent Alexander-Arnold, que acabó lesionado, y Jude Bellingham.Mbappé abrió el marcador en el minuto 7 con una carrera llena de potencia, tras un gran pase de Trent, en la que se deshizo sucesivamente de Iñigo Lekue, Dani Vivián, Aymeric Laporte y Unai Simón, el mejor de los locales; Camavinga puso el 0-2 con un cabezazo en el área pequeña, a pase también de cabeza de Mbappé; y Mbappé cerró el marcador con un disparo desde 25 metros, sin marcador encima, que sorprendió al meta internacional.