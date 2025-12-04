Italy Mora conquista el top 5 y perfila como una de las favoritas del Miss Cosmo

El desempeño de Italy Mora continúa llamando la atención internacional. Su pasarela, actitud positiva y seguridad la han convertido en una de las candidatas más comentadas y con mayor proyección dentro del Miss Cosmo International 2025, que se desarrolla en Vietnam.El respaldo del público también ha sido clave. Según el ranking global 'Cosmo People’s Choice', la panameña se mantiene entre las favoritas para avanzar al Top 10 del certamen, consolidando su presencia entre las representantes más destacadas de esta edición.La gala final del concurso se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Creative Park, donde más de 50 países competirán por la codiciada corona.