Italy Mora conquista el top 5 y perfila como una de las favoritas del Miss Cosmo

Italy Mora gana fuerza rumbo a la final del Miss Cosmo International.
Emiliana Tuñón
  • 04/12/2025 11:01
Italy Mora brilla en el Miss Cosmo International y se mantiene entre las candidatas más comentadas.

Luego del revuelo generado tras su salida del Miss Universo 2024, Italy Mora, representante de Panamá en el concurso Cosmo International celebrado en Vietnam, vuelve a destacar y esta vez para bien.

La panameña ha dado de qué hablar tras ser seleccionada entre el top 5 de mejor pasarela en traje de baño, demostrando que, pese a no haber alcanzado el triunfo en Miss Universo, sigue compitiendo con fuerza y determinación.

Italy es la primera panameña en participar en este certamen, que celebra apenas su segunda edición.

En la categoría de traje de baño quedó en el top 5 junto a las representantes de Brasil, India, México y Birmania, posicionando nuevamente a Panamá entre las favoritas.

Italy Mora se consolida como favorita rumbo a la final del Miss Cosmo International 2025

El desempeño de Italy Mora continúa llamando la atención internacional. Su pasarela, actitud positiva y seguridad la han convertido en una de las candidatas más comentadas y con mayor proyección dentro del Miss Cosmo International 2025, que se desarrolla en Vietnam.

El respaldo del público también ha sido clave. Según el ranking global “Cosmo People’s Choice”, la panameña se mantiene entre las favoritas para avanzar al Top 10 del certamen, consolidando su presencia entre las representantes más destacadas de esta edición.

La gala final del concurso se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Creative Park, donde más de 50 países competirán por la codiciada corona.

