Italy Mora conquista el top 5 y perfila como una de las favoritas del Miss Cosmo

Luego del revuelo generado tras su salida del Miss Universo 2024, Italy Mora, representante de Panamá en el concurso Cosmo International celebrado en Vietnam, vuelve a destacar y esta vez para bien.

La panameña ha dado de qué hablar tras ser seleccionada entre el top 5 de mejor pasarela en traje de baño, demostrando que, pese a no haber alcanzado el triunfo en Miss Universo, sigue compitiendo con fuerza y determinación.

Italy es la primera panameña en participar en este certamen, que celebra apenas su segunda edición.

En la categoría de traje de baño quedó en el top 5 junto a las representantes de Brasil, India, México y Birmania, posicionando nuevamente a Panamá entre las favoritas.