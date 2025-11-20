Miss Universo 2025: Ellas son el top 12 de finalistas

De infarto está la gran final del Miss Universo 2025. Siguiendo con el formato, tras conocerse al primer grupo de semifinalistas, quienes desfilaron en traje de baño se reveló la nueva selección.

Según el formato para la edición 74ta del Miss Universo, el grupo pasaría de Top 30 a un Top 12, este grupo será reducido a cinco finalistas, luego a un Top 3 y, finalmente, se conocerá a la ganadora de la edición número 74 del Miss Universo.