Miss Universo 2025: Ellas son el top 12 de finalistas

De infarto está la gran final del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>. Siguiendo con el formato, tras conocerse al primer grupo de semifinalistas, quienes desfilaron en traje de baño se reveló la nueva selección. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/miss-universo-2025-tiene-nuevo-formato-como-escogeran-a-la-ganadora-NF17746784" target="_blank">Según el formato para la edición 74ta del Miss Universo</a></b>, el grupo pasaría de Top 30 a un Top 12, este grupo será reducido a <b>cinco</b> finalistas, luego a un <b>Top 3</b> y, finalmente, se conocerá a la ganadora <b>de</b> la edición número 74 del Miss Universo.