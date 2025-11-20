  1. Inicio
TAILANDIA

Miss Universo 2025: Ellas son el top 12 de finalistas

Varias sorpresas entre las candidatas del Top 12 del Miss Universo 2025.
Varias sorpresas entre las candidatas del Top 12 del Miss Universo 2025. @missuniverso
Por
Redacción
  • 20/11/2025 21:15
¿Quién será la nueva Miss Universo? Varias favoritas entran al Top 12 de finalistas en Tailandia.

De infarto está la gran final del Miss Universo 2025. Siguiendo con el formato, tras conocerse al primer grupo de semifinalistas, quienes desfilaron en traje de baño se reveló la nueva selección.

Según el formato para la edición 74ta del Miss Universo, el grupo pasaría de Top 30 a un Top 12, este grupo será reducido a cinco finalistas, luego a un Top 3 y, finalmente, se conocerá a la ganadora de la edición número 74 del Miss Universo.

Ahora el grupo de aspirantes a la corona de Miss Universo se reduce en un Top 12. Ellas son:

1- Chile

2- Colombia

3- Cuba

4- Guadalupe

5- México

6- Puerto Rico

7- Venezuela

8- China

9- Filipinas

10- Tailandia

11- Malta

12- Costa de Marfil

