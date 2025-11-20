  1. Inicio
Miss Universo 2025: Miss Jamaica no apareció en la gala final y genera preocupación

La verdad detrás de la ausencia de Miss Jamaica en la final de Miss Universo 2025.
La verdad detrás de la ausencia de Miss Jamaica en la final de Miss Universo 2025. @missuniverse
Emilia Ze
  • 20/11/2025 20:20
La final de Miss Universo 2025 sorprendió con la ausencia de Gabrielle Henry, quien continúa en observación luego de su impactante caída en la preliminar.

La ausencia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en la gala final de Miss Universo 2025 ha generado preocupación en redes sociales, especialmente después de la aparatosa caída que sufrió durante la competencia preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia.

El suceso quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral: según las imágenes difundidas en redes, Henry perdió la noción del borde del escenario y dio un paso de más, cayendo desde la tarima ante la mirada atónita del público. De inmediato, el personal del evento acudió a auxiliarla y, debido a la intensidad del impacto, fue retirada en camilla y trasladada de emergencia a un hospital para descartar lesiones graves.

Organización Miss Universe Jamaica confirma estado de salud de Gabrielle Henry

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Organización Miss Universe Jamaica informó que la Dra. Gabrielle Henry fue llevada al Hospital Paolo Rangsit, donde médicos especialistas confirmaron que no presenta lesiones mortales. Sin embargo, continúa bajo observación y sometiéndose a estudios adicionales para garantizar su recuperación total.

“El equipo médico ha aconsejado que se mantenga en reposo y reciba la atención necesaria”, señala el comunicado. “Pedimos al público mantenerse optimista, elevarla en oración y enviar pensamientos positivos mientras continúa recuperándose”.

Aunque su estado de salud es estable, la recomendación médica de reposo habría sido la principal razón por la cual la representante jamaiquina no pudo presentarse en la gala final del certamen.

