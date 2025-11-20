Miss Universo 2025: Miss Jamaica no apareció en la gala final y genera preocupación

La ausencia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en la gala final de <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b> ha generado preocupación en redes sociales, especialmente después de la aparatosa caída que sufrió durante la competencia preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia.El suceso quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral: según las imágenes difundidas en redes, Henry perdió la noción del borde del escenario y dio un paso de más, cayendo desde la tarima ante la mirada atónita del público. De inmediato, el personal del evento acudió a auxiliarla y, debido a la intensidad del impacto, fue retirada en camilla y trasladada de emergencia a un hospital para descartar lesiones graves.