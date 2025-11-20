Miss Universo 2025: Miss Jamaica no apareció en la gala final y genera preocupación

La ausencia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en la gala final de Miss Universo 2025 ha generado preocupación en redes sociales, especialmente después de la aparatosa caída que sufrió durante la competencia preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia.

El suceso quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral: según las imágenes difundidas en redes, Henry perdió la noción del borde del escenario y dio un paso de más, cayendo desde la tarima ante la mirada atónita del público. De inmediato, el personal del evento acudió a auxiliarla y, debido a la intensidad del impacto, fue retirada en camilla y trasladada de emergencia a un hospital para descartar lesiones graves.