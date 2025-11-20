Embajadores y cónsules deberán entregar declaración jurada a la Antai

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) emitió una resolución este miércoles 12 de noviembre mediante la cual ordena a todos los embajadores y cónsules presentar su declaración jurada de intereses particulares los primeros 10 días de cada año.

El documento, publicado este jueves 20 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 30409, establece que la resolución entra en vigor inmediatamente y deberá ser cumplida por todos los funcionarios señalados.

La medida, firmada por la directora general de Antai, Sheyla Castillo de Arias, busca reforzar los mecanismos de prevención y control de conflictos de interés dentro de la administración pública, en cumplimiento de la Ley No. 316 del 18 de agosto de 2022, que regula las declaraciones juradas de intereses para funcionarios con cargos de alta responsabilidad.

OBLIGACIÓN

La resolución establece que los funcionarios obligados —entre ellos jefes diplomáticos y consulares— deberán presentar su declaración inicial y actualizarla cada año, siguiendo los procedimientos fijados por la institución.

Las declaraciones deberán presentarse ante la Dirección de Conflictos de Intereses de Antai, en la ciudad de Panamá.

Además, el documento deberá cumplir con los requisitos formales dispuestos por el Código Judicial.

PREVENCIÓN

Antai señala que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia, evitar prácticas que generen conflictos de interés y prevenir actos de corrupción dentro del sector público.

La resolución también advierte que, de no cumplirse con la entrega dentro del plazo, podrán aplicarse las sanciones administrativas contempladas por la legislación vigente.