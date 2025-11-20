  1. Inicio
¡Confirmado! Puerto Rico será la sede del Miss Universo en 2026

La Organización Miss Universe confirma a Puerto Rico como anfitrión del certamen 75°.
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/11/2025 21:38
Puerto Rico fue elegido como sede del Miss Universo 2026, donde se conmemorará el aniversario de diamante del concurso.

La Organización Miss Universo anunció oficialmente que Puerto Rico será el país anfitrión del certamen en 2026, año en el que se celebrará el aniversario de diamante del concurso.

El presidente de la organización, Raúl Rocha, detalló que la edición número 75 tendrá una producción especial y que esperan reunir la mayor cantidad de delegadas posibles para conmemorar este histórico aniversario del certamen de belleza más importante del mundo.

La isla, que ya ha sido sede del concurso en varias ocasiones, vuelve a convertirse en el epicentro de la belleza internacional, reafirmando su estrecha relación con el universo.

