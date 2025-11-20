  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Así reacciona el internet y estos son los memes más destacados de la edición

La edición 74° de Miss Universo desata una ola de memes.
La edición 74° de Miss Universo desata una ola de memes. @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/11/2025 21:26
Mientras el mundo espera conocer a la nueva reina, los memes del Miss Universo 2025 se convierten en protagonistas en redes.

El mundo entero tiene los ojos puestos en Miss Universo 2025, que celebra su edición número 74 desde Bangkok, Tailandia. Aunque la expectativa por conocer a la sucesora de Victoria Kajer crece minuto a minuto, las redes sociales ya han hecho lo que mejor saben hacer: llenar el certamen de memes.

Como ocurre cada año, los usuarios no tardaron en reaccionar con humor, opiniones y comentarios que mezclan crítica, creatividad y risas. A través de publicaciones virales, muchos comparten sus puntos de vista sobre las participantes, los looks, los momentos inesperados y todo lo que ha marcado esta edición del concurso.

Memes destacados del Miss Universo 2025

La edición 74° de Miss Universo desata una ola de memes que se vuelven tan virales como el propio certamen.

VIDEOS
Lo Nuevo