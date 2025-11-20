Miss Universo 2025: Así reacciona el internet y estos son los memes más destacados de la edición

El mundo entero tiene los ojos puestos en Miss Universo 2025, que celebra su edición número 74 desde Bangkok, Tailandia. Aunque la expectativa por conocer a la sucesora de Victoria Kajer crece minuto a minuto, las redes sociales ya han hecho lo que mejor saben hacer: llenar el certamen de memes.

Como ocurre cada año, los usuarios no tardaron en reaccionar con humor, opiniones y comentarios que mezclan crítica, creatividad y risas. A través de publicaciones virales, muchos comparten sus puntos de vista sobre las participantes, los looks, los momentos inesperados y todo lo que ha marcado esta edición del concurso.