Miss Universo 2025: Estas son las favoritas, según las votaciones

Cerca de un mes han estado las aspirantes a la corona del<b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025"> Miss Universo 2025 </a></b>participando de la agenda oficial en Tailandia.Durante todo este periodo han estado bajo el ojo público y muchos ya tienen a sus favoritas.<b>La Organización Miss Universo habilitó diversas categorías</b> para que el público votara por sus favoritas en la aplicación oficial.A pocas horas para conocer a la<b> nueva Miss Universo, se han revelado las tendencias de las votaciones.</b>Las votaciones en la aplicación oficial revelaron fuertes tendencias en diversas categorías. Para la muy codiciada banda de <b>People’s Choice</b> (voto del público), que otorga un pase directo al Top 30, <b>Miss Paraguay, Yanina Gómez Ojeda</b>, se posiciona como la principal favorita. La siguen de cerca <b>Miss Filipinas, Ma. Ahtisa Manalo</b>, y <b>Miss Bangladesh, Tangia Zaman Methila</b>, quienes también han dominado otras categorías como Mejor Traje de Noche y Miss Simpatía.