Miss Universo 2025: Estas son las favoritas, según las votaciones

Cerca de un mes han estado las aspirantes a la corona del Miss Universo 2025 participando de la agenda oficial en Tailandia.

Durante todo este periodo han estado bajo el ojo público y muchos ya tienen a sus favoritas.

La Organización Miss Universo habilitó diversas categorías para que el público votara por sus favoritas en la aplicación oficial.

A pocas horas para conocer a la nueva Miss Universo, se han revelado las tendencias de las votaciones.

Las votaciones en la aplicación oficial revelaron fuertes tendencias en diversas categorías. Para la muy codiciada banda de People’s Choice (voto del público), que otorga un pase directo al Top 30, Miss Paraguay, Yanina Gómez Ojeda, se posiciona como la principal favorita.

La siguen de cerca Miss Filipinas, Ma. Ahtisa Manalo, y Miss Bangladesh, Tangia Zaman Methila, quienes también han dominado otras categorías como Mejor Traje de Noche y Miss Simpatía.