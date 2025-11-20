Jueza ordena detención provisional de Javier Fanuco; audiencia de apelación será el 4 de diciembre

Una jueza de garantía ordenó la tarde de este jueves 20 de noviembre la detención provisional del excomisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco, por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado.

En una audiencia de garantías de solicitudes múltiples la jueza determinó legalizar la aprehensión e imputo de cargos a Fanuco.

En este expediente se incluyó una auditoría forense de la Contraloría General de la República, la cual se efectuó en el año 2024.

Luego de conocer la decisión de la jueza la defensa de Fanuco apeló la decisión. Por ello, la audiencia de apelación se efectuará este 4 de diciembre, a las 3:30 p.m.

Trascendió que la solicitud de aprehensión y conducción fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción a la Policía Nacional.

Fanuco, quien fue el director de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional entre 2014 y 2016, fue localizado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, que pertenece al distrito de Panamá.

Hasta el momento de su aprehensión Fanuco era el jefe de Auditoría Interna del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Por ello, la otra medida cautelar que recibió fue inhabilitación como servidor público.