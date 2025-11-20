Miss Universo 2025: el emotivo momento que muestra la verdadera hermandad entre Misses

Fátima Bosch, Miss Universo México, protagonizó un conmovedor instante junto a Miss Nicaragua, Itza Castillo, quien ha recibido un enorme reconocimiento por su noble actitud.

Más allá de ser un concurso de belleza, Miss Universo demuestra año con año que también es un espacio donde se forjan lazos, apoyo y sororidad entre las participantes. Durante la gala preliminar de Miss Universo 2025 , este espíritu quedó más que evidente gracias a un gesto que rápidamente se volvió viral.

¿Qué ocurrió entre Miss Nicaragua y Miss México en la preliminar de Miss Universo 2025?

Durante la preliminar, Itza Castillo, ubicada en la primera fila del escenario, notó que Fátima Bosch estaba colocada varias filas atrás. Sin dudarlo, se acercó a ella, la tomó de la mano y la llevó consigo hasta el frente para compartir juntas el lugar durante la sesión de fotos.

El gesto, captado por las cámaras y espectadores, inundó rápidamente las redes sociales, donde miles de usuarios lo calificaron como un ejemplo de compañerismo, respeto y admiración entre ambas representantes. Para muchos, el acto también simbolizó un reconocimiento al esfuerzo, presencia y resiliencia que Bosch ha demostrado durante su estancia en Tailandia.

La audiencia ha aplaudido la amabilidad de Castillo hacia la mexicana, especialmente luego de que Bosch enfrentara controversias, críticas y ataques tras responder con firmeza a la violencia ejercida por Nawat Itsaragrisil.