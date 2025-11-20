Miss Universo 2025: el emotivo momento que muestra la verdadera hermandad entre Misses

Durante la preliminar, Itza Castillo, ubicada en la primera fila del escenario, notó que Fátima Bosch estaba colocada varias filas atrás. Sin dudarlo, se acercó a ella, la tomó de la mano y la llevó consigo hasta el frente para compartir juntas el lugar durante la sesión de fotos.El gesto, captado por las cámaras y espectadores, inundó rápidamente las redes sociales, donde miles de usuarios lo calificaron como un ejemplo de compañerismo, respeto y admiración entre ambas representantes. Para muchos, el acto también simbolizó un reconocimiento al esfuerzo, presencia y resiliencia que Bosch ha demostrado durante su estancia en Tailandia.La audiencia ha aplaudido la amabilidad de Castillo hacia la mexicana, especialmente luego de que Bosch enfrentara controversias, críticas y ataques tras responder con firmeza a la violencia ejercida por Nawat Itsaragrisil.