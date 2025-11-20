Miss Universo 2025: Este es el Top 30 de finalistas

Avanza la gran final de <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>. Tras la presentación de las más de 120 participantes, se conoció la primera selección. Según el formato de la edición 74ta del Miss Universo, que tiene como sede Tailandia, el primer grupo está conformado por 30 participantes, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/miss-universo-2025-estas-son-las-favoritas-segun-las-votaciones-NF17749703" target="_blank">una de ellas escogida por las votaciones del público.</a></b>