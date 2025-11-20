  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
TAILANDIA

Miss Universo 2025: Este es el Top 30 de finalistas

Finalistas del Miss Universo 2025
Finalistas del Miss Universo 2025 @MissUniverse
Por
Redacción
  • 20/11/2025 20:17
Esta es la primera selección del Miss Universo 2025. Más de 100 aspirantes a la corona se reducen a solo 30.

Avanza la gran final de Miss Universo 2025. Tras la presentación de las más de 120 participantes, se conoció la primera selección.

Según el formato de la edición 74ta del Miss Universo, que tiene como sede Tailandia, el primer grupo está conformado por 30 participantes, una de ellas escogida por las votaciones del público.

Top 30 del Miss Universo 2025

Entre ellas está la nueva Miss Universo:

1- India

2- Guadalupe

3- China

4- Tailandia

5- República Dominicana

6- Brasil

7- Ruanda

8- Costa de Marfil

9- Colombia

10- Países Bajos

11- Cuba

12- Bangladesh

13- Japón

14- Puerto Rico

15- USA

16- México

17- Filipinas

18- Zimbawe

19- Costa Rica

20- Malta

21- Chile

22- Canadá

23- Miss Universo Latina

24- Croacia

25- Venezuela

26- Guatemala

27- Palestina

28- Nicaragua

29- Francia

30- Paraguay (escogida por el público)

VIDEOS
Lo Nuevo