Mulino designa al ministro Juan Carlos Orillac para coordinar el Gobierno durante su viaje a Oslo

Tras el anuncio de su viaje a la ciudad de Oslo como parte de la delegación que acompaña a María Corina Machado a recibir el premio Nobel de la Paz, el presidente José Raúl Mulino anunció en la conferencia de prensa de este jueves 4 de diciembre, dejará a cargo la coordinación del Gobierno al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante los días que permanezca fuera del país.

El mandatario explicó que Orillac asumirá la responsabilidad de supervisar la agenda gubernamental y garantizar la continuidad de la gestión pública.

“He sido invitado en nombre de Panamá, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, que dará cargo de la coordinación del gobierno”, expresó.

Asimismo, informó que debido a este viaje no se realizará la conferencia de prensa semanal la próxima semana.

El jefe del Ejecutivo partirá el domingo en horas de la tarde y retornará al país la noche del jueves 11 de diciembre.

El presidente calificó como un honor representar a Panamá en este evento internacional, al que asistirá junto a otros mandatarios, resaltando el significado político y democrático del reconocimiento otorgado a Machado como símbolo de la lucha contra la dictadura en Venezuela.