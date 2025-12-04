Mulino designa al ministro Juan Carlos Orillac para coordinar el Gobierno durante su viaje a Oslo

Tras el anuncio de su viaje a la ciudad de Oslo como parte de la delegación que acompaña a <a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a> a recibir el premio Nobel de la Paz, el presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a> anunció en la conferencia de prensa de este jueves 4 de diciembre, dejará a cargo la coordinación del Gobierno al ministro de la Presidencia, <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac">Juan Carlos Orillac</a>, durante los días que permanezca fuera del país.El mandatario explicó que Orillac asumirá la responsabilidad de supervisar la agenda gubernamental y garantizar la continuidad de la gestión pública. '<b>He sido invitado en nombre de Panamá, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, que dará cargo de la coordinación del gobierno</b>', expresó.Asimismo, informó que debido a este viaje no se realizará la conferencia de prensa semanal la próxima semana. El jefe del Ejecutivo partirá el domingo en horas de la tarde y retornará al país la noche del jueves 11 de diciembre.El presidente calificó como un honor representar a Panamá en este evento internacional, al que asistirá junto a otros mandatarios, resaltando el significado político y democrático del reconocimiento otorgado a Machado como símbolo de la lucha contra la dictadura en Venezuela.