Chiriquí: empresarios proyectan un alza del 10% en la ocupación hotelera

La provincia de Chiriquí tiene un optimismo significativo ante el inminente inicio de la temporada alta de verano. Este entusiasmo se basa en la reciente expansión de la conectividad aérea hacia la región, impulsada por la incorporación de nuevas aeronaves y rutas por parte de Air Panamá. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), Jorge José Tovar Vargas, destacó que la conectividad es un factor determinante para el desarrollo de la provincia y la región occidental en general. Mencionó que la reciente puesta en marcha de operación de dos aeronaves adicionales por parte de Air Panamá aumenta drásticamente la oferta de asientos disponibles, un hecho que beneficia no solo a Chiriquí, sino también a Bocas del Toro y Azuero. “La conectividad es determinante en el desarrollo de cualquier área de un territorio en el país. El hecho de haber tenido a corta distancia dos noticias tan importantes como las que hoy estamos recibiendo de parte de Air Panamá nos plantean a nosotros un gran reto en función de honrar ese sacrificio, ese riesgo y ese compromiso que Air Panamá ha tenido con la región”, mencionó el empresario. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, ratificó el panorama positivo y destacó el esfuerzo por conectar el país, un factor que impacta directamente en las comunidades. “El turismo permea a las comunidades, es una oportunidad definitivamente para que Panamá y los panameños estemos más conectados... Por supuesto, eso implica también mayor visitantes al interior del país,” afirmó De León. La administradora compartió cifras alentadoras a nivel nacional, señalando que los registros de llegada de visitantes han crecido un 5% en comparación con el año pasado, lo que posiciona a Panamá con un crecimiento destacado en la región.

Nuevas rutas

AirPanama presentó sus nuevas aeronaves Dash 8 Q400. Con capacidad máxima de 78 pasajeros, estas aeronaves se perfilan como una herramienta para impulsar la movilidad provincial del país. Pedro Novey, director comercial y de operaciones técnicas de Air Panama, señaló que el objetivo es ampliar las opciones para los pasajeros, aumentar la disponibilidad de asientos y evaluar nuevas ofertasy rutas orientadas a fortalecer la conexión nacional y regional. “Para la aerolínea, la entrada en servicio del Dash 8 Q400 representa una señal clara de continuidad:seguir creciendo, seguir invirtiendo y reforzando su conectividad nacional”, destacó Novey. Actualmente, Air Panama opera vuelos hacia Ciudad de Panamá, Changuinola, Bocas del Toro, Chitré y David, con miras afuturas expansiones de su red de destinos.

Ocupación

El aumento en la frecuencia y capacidad de asientos disponibles llega en un momento crucial para los empresarios chiricanos con el inicio de la temporada de flujo de verano (temporada alta), donde históricamente la demanda de visitas no se aprovechaba al máximo por la falta de disponibilidad aérea. Aunque no se manejan cifras oficiales exactas sobre la derrama económica, Camchi sí proyectó un impacto directo en la ocupación hotelera. Tovar explicó que el promedio usualmente se sitúa alrededor del 70%. Adelantó que espera que este porcentaje aumente al menos en un 10%. “Nosotros esperaríamos que ese porcentaje aumente al menos en un 10%, que si el año pasado tuvimos con la capacidad que había... para este 2026 con esta apertura podamos aumentar a un 80%, ojalá un 90% de ocupación promedio en la temporada,” afirmó el presidente de Camchi.

Destinos

La región occidental cuenta con una planta turística desarrollada y lista para recibir a este mayor flujo de visitantes. El Plan Maestro de Desarrollo Turístico define tres destinos prioritarios en la región que generan interés internacional como Chiriquí (Tierras Altas y Boquete) y Región Occidental (Bocas del Toro). De acuerdo con el presidente de Camchi, el aumento de la conectividad favorecerá otros destinos como el Golfo de Chiriquí, Boca Chica, Puerto Armuelles, Renacimiento y la comarca Ngäbe-Buglé, todos con una infraestructura turística adecuada para complementar la oferta que Panamá ofrece al mundo.

Estrategia nacional: aeropuertos e incentivos