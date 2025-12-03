Las tarjetas de crédito con tasas más bajas y más altas en Panamá

El informe de 2024 reveló que las <b>tasas promedio de interés nominal anual </b>más bajas y más altas se encuentran en el segmento <b>Visa o Mastercard Clásica, Esencial o Standard</b>, con un 18.99%, ofrecidas por <b>MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation y Banesco (Panamá), S.A.</b>. Estas tasas constituyeron uno de los principales puntos de referencia utilizados por los consumidores para evaluar el costo del financiamiento en 2025, especialmente en el nivel básico de tarjetas, donde se ubica la mayor parte de la población bancarizada.Cash Back clásica o tradicional: 13.50 % de la <b>Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. </b>y 18.99% del <b>Banco General, S.A.</b>Clásica esencial o estándar: 15 % en <b>Coopeve, R.L.</b> y en la <b>Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.</b>; 18.99% en <b>Global Bank Corporation</b>.Empresarial o corporativa: <b>Citibank, S.A.</b> no cobra interés nominal (0.00%), mientras que <b>MMG Bank Corporation</b> aplica un 11%.Dorada u oro: 13% en la <b>Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.</b>; 15% en <b>Mercantil Banco, S.A.</b>; y 16.50% en <b>Banistmo, S.A.</b>Platino: 11.50% en la <b>Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L. </b>y 12% en <b>Banco Occidente (Panamá), S.A.</b>Por su parte, las <b>tasas más altas del mercado </b>a noviembre de 2025, alcanzaron valores entre 27.5% y 28%. Estas corresponden a tarjetas Clásica, Gold o Platinum emitidas por bancos como <b>St. Georges Bank &amp; Company, Inc., Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y Banco Ficocha (Panamá), S.A.</b>. La permanencia de estos rangos en 2025 sugiere que, aunque hubo esfuerzos por ampliar beneficios y programas de fidelidad, los emisores mantuvieron su política de tasas alineada al riesgo del producto y al comportamiento del cliente.La <b>tasa promedio de interés nominal </b>es anunciada por el banco como porcentaje sobre el monto del crédito y la <b>tasa de interés efectiva</b> es la que se transforma exponencialmente (potencia) y se usa sólo en el interés compuesto, lo que quiere decir que la última tasa es la que el banco o entidad prestataria termina cobrando durante todo el periodo del financiamiento.