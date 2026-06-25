Acusan a Irán de atacar un carguero en Ormuz días después del acuerdo con EE.UU.

<b>Irán fue el responsable de disparar contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas</b>, informó <b>The Wall Street Journal</b>, después de que la República Islámica acordara con Estados Unidos (EE.UU.) la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios de Washington, tiene lugar <b>después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dijera que un buque fue alcanzado por un 'proyectil desconocido' en ese paso marítimo</b>, junto a las costas de Omán.El rotativo indicó que<b> la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas</b> que no hubieran sido autorizadas por el país persa.El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, de acuerdo con la Agencia británica, que advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.Según la UKMTO, <b>este sería el primer ataque registrado en la zona en 8 días y también el primero desde que Estados Unidos e Irán firmasen un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz</b>, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.Dentro de este marco, Washington también suspendió por 60 días las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y permitió a Teherán vender su crudo en dólares por primera vez en décadas.Este martes, <b>la <a href="/tag/-/meta/omi-organizacion-maritima-internacional">Organización Marítima Internacional (OMI)</a> informó a las navieras que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación</b> para 11.000 marineros que continúan varados en la zona.El presidente de EE.UU., <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin 'de inmediato' a las negociaciones de paz si Teherán obstaculiza el tránsito o cobra peajes en el estrecho de Ormuz.