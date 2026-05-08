Ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz

Nuevos enfrentamientos estallaron el viernes entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial, en un momento en el que Washington sigue a la espera de una respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Las tensiones también han aumentado en el frente libanés después de que el grupo proiraní Hezbolá afirmara haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes.

El ejército estadounidense anunció el viernes que ha “neutralizado” con disparos dos buques con pabellón iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, “violando el bloqueo estadounidense” en vigor desde el 13 de abril.

La agencia iraní Fars dio cuenta de “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas de la república islámica y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz.

“Tras un periodo de cruce de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma”, informó posteriormente la agencia Tasnim, citando a una fuente militar.

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de “violación flagrante” del alto el fuego, tras enfrentamientos entre los beligerantes horas antes.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Irán no debe controlar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para los hidrocarburos cuyo bloqueo por parte de Teherán desde el inicio de la guerra ha sacudido la economía mundial y donde siguen bloqueados unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes.

Un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego, Rubio afirmó que espera “a lo largo del día” una respuesta de los iraníes a una propuesta de paz, más allá de la tregua.

“Espero sinceramente que sea una oferta seria”, declaró a los periodistas durante una visita a Roma.

“Seguimos nuestros propios procesos y no prestamos atención a esos plazos”, respondió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal. Precisó que sigue en estudio.

Rubio ha instado a los europeos a que ayuden a Estados Unidos a garantizar la seguridad del paso por el estrecho. Por el momento se han negado a comprometerse mientras no se haya alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.