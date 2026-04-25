Trump cancela el viaje de sus emisarios a Pakistán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado que canceló el viaje previsto de sus emisarios a Islamabad para conversar con Irán, pero subrayó que la medida no implica que Washington vaya a reanudar su guerra contra la república islámica.

El anuncio se produjo después de que el canciller iraní, Abás Araqchi, concluyera una visita a Pakistán, país que interviene como mediador entre Teherán y Washington y que llevaba días intentando propiciar que se reanudara el diálogo iniciado hace dos semanas.

La guerra se desencadenó por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y desde entonces causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía global.

Desde el 8 de abril rige en la zona un alto al fuego que Estados Unidos prorrogó de forma unilateral, y la Casa Blanca anunció el sábado que los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, partirían hacia Islamabad este sábado para seguir con las negociaciones.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que iban a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, el mandatario dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes “quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

- ¿Diplomacia “seria”? -

Al ser preguntado por Axios si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump dijo: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado”.

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi llegó el viernes por la noche a Islamabad y se reunió el sábado con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif.

Según su ministerio, Araqchi expuso a sus interlocutores “las posiciones de principio de [su] país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra impuesta contra Irán”.

Luego viajó a Omán, donde realizará una etapa de su gira antes de partir hacia Moscú.

“No hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos”, había afirmado previamente en X el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Después de dejar Islamabad, Araqchi señaló que no sabe si Estados Unidos es “realmente serio” en materia diplomática.