Panamá integra bloque internacional que exige respetar los resultados de las elecciones en Colombia

Tras la declaración emitida por la alianza regional<b><a href="/tag/-/meta/escudo-de-las-americas"> ‘Escudo de las Américas’</a></b>, el nuevo presidente electo de Colombia,<b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella"> Abelardo De la Espriella </a></b>expresó este sábado 11 de julio su agradecimiento por el respaldo de las <b>13 naciones firmantes, entre ellas Panamá y Estados Unidos.</b>En el documento, los países exigen a las autoridades colombianas acatar los resultados oficiales de los comicios del 21 de junio de este año, donde resultó electo en la segunda vuelta <b>de la Espriella frente al otro candidato Iván Cepeda </b>y así garantizar un relevo presidencial sin obstáculos por parte del mandatario actual, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro.</a></b>