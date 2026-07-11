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Panamá integra bloque internacional que exige respetar los resultados de las elecciones en Colombia

En el documento, los países exigen a las autoridades colombianas acatar los resultados oficiales de los comicios del 21 de junio de este año.
En el documento, los países exigen a las autoridades colombianas acatar los resultados oficiales de los comicios del 21 de junio de este año. SEBASTIAN BARROS | NurPhoto via AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 11/07/2026 17:24
En un pronunciamiento 13 naciones que exigen transparencia en el proceso de transición, en un contexto de tensión política y cuestionamientos sobre el reciente proceso electoral.

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Tras la declaración emitida por la alianza regional ‘Escudo de las Américas’, el nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella expresó este sábado 11 de julio su agradecimiento por el respaldo de las 13 naciones firmantes, entre ellas Panamá y Estados Unidos.

En el documento, los países exigen a las autoridades colombianas acatar los resultados oficiales de los comicios del 21 de junio de este año, donde resultó electo en la segunda vuelta de la Espriella frente al otro candidato Iván Cepeda y así garantizar un relevo presidencial sin obstáculos por parte del mandatario actual, Gustavo Petro.

Contexto del pronunciamiento

Este documento responde a una serie de maniobras internas que, según el bloque internacional, carecen de justificación y buscan sembrar dudas sobre la transparencia del proceso democrático en el que De la Espriella fue electo.

1. Desacato a la voluntad popular: Ignorar los resultados proclamados por las autoridades electorales se califica como un “grave desacato a la voluntad popular” y a los principios fundamentales del Estado de Derecho.

2. El ‘empalme’ como obligación constitucional: El bloque recalca que facilitar la transición administrativa no es una concesión política, sino un deber constitucional indispensable para asegurar la estabilidad del Estado.

Consenso regional

La declaración conjunta fue respaldada por: República de Costa Rica, Estados Unidos de América, República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Chile, República Dominicana, República del Ecuador, República de El Salvador, República Cooperativa de Guyana, República de Honduras, República de Panamá, República del Paraguay y la República de Trinidad y Tobago.

Hasta el momento el gobierno saliente del presidente Petro, no se ha pronunciado al respecto de esta este documento firmado en conjunto donde 13 de los 35 países que conforman el continente americano.

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