‘Todos ustedes tienen que ir presos’: madre confronta al hijo de Nicolás Maduro en Venezuela

Un equipo periodístico del canal noruego de televisión TV2 captó una escena que ilustra el sentir de los venezolanos que consideran que no han encontrado una respuesta oficial adecuada ante los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

En esta ocasión, Damely Yameth Díaz increpó al hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Nicolás Maduro Guerra, exclamándole a él y a su comitiva: “¡Todos ustedes tienen que ir presos!”.

Aún con el dolor tras haber perdido a su hija de seis años, Daymaris, en los sismos, Díaz les recordó: “¡Yo no perdí una cocina, yo perdí una hija! ¡Esto fue responsabilidad suya, tiene que pagarlo! ¡Construyeron basura!”. Los vecinos del área pedían al equipo fílmico que no detuvieran la grabación.