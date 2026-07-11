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‘Todos ustedes tienen que ir presos’: madre confronta al hijo de Nicolás Maduro en Venezuela

Damely Yameth Díaz increpó directamente a Nicolás Maduro Guerra cuando visitaba La Guaira, la ‘zona cero’ de los terremotos.
Damely Yameth Díaz increpó directamente a Nicolás Maduro Guerra cuando visitaba La Guaira, la ‘zona cero’ de los terremotos. TV2
Por
José Vilar
  • 11/07/2026 17:08
Damely Yameth Díaz, quien perdió a su hija de seis años en los terremotos que sacudieron Venezuela, increpó a Nicolás Maduro Guerra y responsabilizó a las administraciones chavistas por la construcción de viviendas que colapsaron durante los sismos

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Un equipo periodístico del canal noruego de televisión TV2 captó una escena que ilustra el sentir de los venezolanos que consideran que no han encontrado una respuesta oficial adecuada ante los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

En esta ocasión, Damely Yameth Díaz increpó al hijo del depuesto presidente Nicolás Maduro y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Nicolás Maduro Guerra, exclamándole a él y a su comitiva: “¡Todos ustedes tienen que ir presos!”.

Aún con el dolor tras haber perdido a su hija de seis años, Daymaris, en los sismos, Díaz les recordó: “¡Yo no perdí una cocina, yo perdí una hija! ¡Esto fue responsabilidad suya, tiene que pagarlo! ¡Construyeron basura!”. Los vecinos del área pedían al equipo fílmico que no detuvieran la grabación.

La madre hizo alusión a las viviendas sociales construidas dentro del programa estatal Misión Vivienda, cuyas obras finalizaron en 2014 y abarcaron las gestiones presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Tanto las torres pertenecientes a la Misión Vivienda como las administradas por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos de Venezuela se encuentran entre los edificios que colapsaron en su totalidad o presentan graves fallas estructurales tras los terremotos ocurridos hace más de dos semanas.

Ante los cuestionamientos de la madre, Maduro Guerra respondió que “la entendía y la apoyaba”. El medio independiente El Pitazo recogió, además, que, si bien el hijo de Nicolás Maduro admitió que el proyecto urbanístico fue obra de las administraciones chavistas, aseguró que las muertes no son responsabilidad de la construcción, sino de los terremotos.

Maduro Guerra alegó que en todo el estado de La Guaira “se han caído edificios que fueron hechos por todo el mundo”.

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