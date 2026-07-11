‘Todos ustedes tienen que ir presos’: madre confronta al hijo de Nicolás Maduro en Venezuela

Tanto las torres pertenecientes a la Misión Vivienda como las administradas por la <b>Oficina Presidencial de Planes y Proyectos </b>de Venezuela se encuentran entre los edificios que colapsaron en su totalidad o presentan graves fallas estructurales tras los <b>terremotos ocurridos hace más de dos semanas</b>.Ante los cuestionamientos de la madre, Maduro Guerra respondió que 'la entendía y la apoyaba'. El medio independiente <b>El Pitazo</b> recogió, además, que, si bien el hijo de Nicolás Maduro admitió que el proyecto urbanístico fue obra de las administraciones chavistas, aseguró que las muertes no son responsabilidad de la construcción, sino de los terremotos.Maduro Guerra alegó que en todo el estado de <b>La Guaira</b> 'se han caído edificios que fueron hechos por todo el mundo'.