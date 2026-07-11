Juez envía a prisión provisional a dos supuestos integrantes de la pandilla Los HP

Un juez de garantía ordenó este sábado 11 de julio la <b>detención provisional</b> para dos personas presuntamente vinculadas a la pandilla <b>Los HP</b>, que opera en el sector de <b>San Joaquín de Pedregal, reveló la Procuraduría General de la Nación.</b>De acuerdo con la entidad, los dos sospechosos fueron ubicados este <b>9 de julio de 2026</b> en una zona boscosa de San Joaquín, durante una diligencia desarrollada en conjunto con los estamentos de seguridad que sirven como brazos auxiliares de la institución.Las investigaciones forman parte de la <b>operación Bastión</b>, mediante la cual se realizaron <b>13 diligencias de registro y allanamiento</b> en junio de 2026, acciones que permitieron la desarticulación de esta presunta organización delictiva.Durante la audiencia de control de garantías, el juez declaró <b>legales las aprehensiones</b>, admitió la <b>imputación de cargos por el delito de asociación ilícita (pandillerismo)</b> y ordenó la <b>detención provisional</b> de ambos imputados mientras continúan las investigaciones.La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita sustentó que existían riesgos procesales, entre ellos <b>peligro de fuga</b>, <b>posible destrucción de pruebas</b> y <b>riesgo para la comunidad y las víctimas</b>, argumentos que fueron acogidos por el Juzgado de Garantías al considerar que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada y proporcional.