Juez envía a prisión provisional a dos supuestos integrantes de la pandilla Los HP

Un juez de garantía ordenó este sábado 11 de julio la detención provisional para dos personas presuntamente vinculadas a la pandilla Los HP, que opera en el sector de San Joaquín de Pedregal, reveló la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la entidad, los dos sospechosos fueron ubicados este 9 de julio de 2026 en una zona boscosa de San Joaquín, durante una diligencia desarrollada en conjunto con los estamentos de seguridad que sirven como brazos auxiliares de la institución.

Las investigaciones forman parte de la operación Bastión, mediante la cual se realizaron 13 diligencias de registro y allanamiento en junio de 2026, acciones que permitieron la desarticulación de esta presunta organización delictiva.

Durante la audiencia de control de garantías, el juez declaró legales las aprehensiones, admitió la imputación de cargos por el delito de asociación ilícita (pandillerismo) y ordenó la detención provisional de ambos imputados mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita sustentó que existían riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga, posible destrucción de pruebas y riesgo para la comunidad y las víctimas, argumentos que fueron acogidos por el Juzgado de Garantías al considerar que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada y proporcional.