Operación Bastión: ordenan detención provisional para cinco presuntos integrantes de la pandilla ‘HP San Joaquín’

Un juez de garantías ordenó este sábado 27 de junio la detención provisional de cinco ciudadanos y concedió una medida cautelar de retención domiciliaria por razones médicas a otro implicado, tras una audiencia relacionada con la operación Bastión, informó la Procuraduría General de la Nación.

La decisión judicial se produjo luego de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, que vincula a los seis aprehendidos con la pandilla autodenominada ”HP San Joaquín”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Procuraduría General de la Nación señaló que la medida fue lograda durante la audiencia de garantías como parte del proceso que se sigue contra los presuntos integrantes de esta organización criminal.

Los seis sospechosos fueron capturados este 25 de junio durante una serie de allanamientos realizados por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público en el marco de la operación Bastión.

Entre los detenidos figura alias Cálido Lince, identificado por las autoridades como el presunto cabecilla de la pandilla “HP San Joaquín”.

De acuerdo con la información oficial, esta estructura criminal es investigada por su presunta vinculación con delitos de homicidio, lesiones personales, actividades relacionadas con drogas y otros hechos delictivos.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron un arma de fuego y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Bastión fue encabezada por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en coordinación con fiscales especializados, como parte de las acciones para desarticular organizaciones criminales que operan en el país.