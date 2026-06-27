Las 5 claves de Panamá y el mundo | 27 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada este sábado 27 de junio por acontecimientos de relevancia en los ámbitos deportivo, judicial, político e internacional.

-La selección de Panamá se enfrentará a Inglaterra en su último compromiso del Mundial 2026, en un encuentro decisivo para cerrar su participación en la máxima cita del fútbol.

-Continúan llegando las ayudas humanitarias a Venezuela, mientras Panamá se prepara para realizar nuevos envíos como parte de los esfuerzos de cooperación con el país sudamericano.

-La audiencia de garantías contra el dirigente sindical Genaro López inició la mañana de este sábado. Durante la diligencia, un juez evaluará la solicitud de medidas cautelares presentada por el Ministerio Público, en el marco de la investigación por el presunto delito de peculado relacionado con fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

-La Corte Suprema de Justicia puso fin a una acción de inconstitucionalidad que buscaba anular el marco legal que regula la revocatoria de mandato por iniciativa popular. Este mecanismo fue utilizado recientemente, sin éxito, en el intento de destituir a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y al vicealcalde Oliver Ríos.

-La selección de Cabo Verde sorprendió al empatar con Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar por primera vez a los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo.