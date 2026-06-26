Corte rechaza demanda contra normas de revocatoria de mandato

La Corte Suprema de Justicia puso fin a una acción de inconstitucionalidad que buscaba anular el marco legal que regula la revocatoria de mandato por iniciativa popular, un mecanismo que recientemente fue utilizado, sin éxito, para intentar destituir a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y al vicealcalde Oliver Ríos.

Mediante un fallo del 1 de junio de 2026, divulgado a través de un edicto fijado el 23 de junio, el Pleno decidió no admitir la demanda presentada por el abogado Roy Emanuel Innis Simón en representación de Peñalba y Ríos. La acción cuestionaba el artículo 376-A del Código Electoral, normas posteriores que regulan la revocatoria de mandato, el decreto reglamentario emitido por el Tribunal Electoral y las resoluciones que admitieron las solicitudes de revocatoria contra ambos funcionarios.

Con esta decisión, la Corte dejó vigente el andamiaje jurídico que regula este mecanismo de participación ciudadana y cerró el proceso constitucional sin pronunciarse sobre el fondo de los argumentos presentados.

El proceso no logró el respaldo ciudadano

La demanda judicial se produjo mientras avanzaba el proceso de revocatoria autorizado por el Tribunal Electoral.

La Resolución 001-2025-DROE/A-RM admitió la solicitud de revocatoria de mandato por iniciativa popular contra la alcaldesa de Arraiján, lo que dio paso a la recolección de firmas de respaldo.

La Dirección Nacional de Organización Electoral estableció un período de 120 días calendario, comprendido entre el 18 de septiembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, para que los promotores obtuvieran el apoyo ciudadano necesario.

Sin embargo, la iniciativa no alcanzó el objetivo. Al cierre del período, los activistas habían reunido menos del 5 % de las firmas requeridas para activar el proceso.

Para que la revocatoria prosperara eran necesarias 57.465 firmas válidas, equivalentes al 30 % del padrón electoral utilizado en las elecciones generales de 2024 en el distrito de Arraiján.

La situación fue similar en el proceso promovido contra el vicealcalde Oliver Ríos. El plazo para la recolección de firmas concluyó el 16 de enero de 2026 y, de acuerdo con las cifras preliminares, tampoco alcanzó el 5 % del respaldo exigido.